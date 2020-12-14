"Крепость на плаву": какой будет роскошная яхта за четверть миллиарда долларов – фото проекта
Берлинская студия дизайнеров T. Fotiadis Design разработала концепцию люксовой яхты. По словам создателей, она будет иметь роскошный интерьер, но не будет загрязнять окружающую среду.
Как заявляют создатели, яхта под рабочим названием Ultra2 может стать "лучшим плавучим посольством для мировой элиты", об этом сообщает Daily Mail.
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Как будет выглядеть Ultra2
Разработчики заверили, что это что-то вроде "плавающей крепости". Там даже будет специальная комната для встреч дипломатического уровня. А также "паническая комната", где можно будет спрятаться в случае нападения.
И это еще не все – яхта будет иметь 2 бассейна и кинотеатр Imax. Дно главного бассейна одновременно будет потолком гигантского клуба. В T. Fotiadis Design убеждены, что судно будет флагманом "ультрасовременности с точки зрения стиля и экологичности".
По словам дизайнеров, концепция Ultra2 предусматривает использование лучших материалов, тканей и мебели, чтобы сделать интерьер привлекательным и роскошным.
Как будет выглядеть супер-яхта снаружи и внутри / Фото проекта T. Fotiadis Design
Другие особенности яхты
На борту будет место для 14 пассажиров, а также 26 членов экипажа. Кроме этого, предусмотрено место для вертолета EC135 Eurocopter, спасательного катера и 2 надувных лодок с жестким дном.
Ultra2 – не вредна для окружающей среды
В T. Fotiadis Design заверили, что передвигаться по морю яхта будет плавно и комфортно, при этом – не влияя на окружающую среду.
Как следующее поколение дизайнеров супер-яхт, мы должны обеспечить лучшую взаимодействие с океанами и всеми водными животными. Ultra2 – это наш ответ,
– добавили создатели судна.
Они также отметили, что будущая разработка уже получила интерес со стороны определенных частных лиц и нескольких ведущих брокерских фирм.
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