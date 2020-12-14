Берлинская студия дизайнеров T. Fotiadis Design разработала концепцию люксовой яхты. По словам создателей, она будет иметь роскошный интерьер, но не будет загрязнять окружающую среду.

Как заявляют создатели, яхта под рабочим названием Ultra2 может стать "лучшим плавучим посольством для мировой элиты", об этом сообщает Daily Mail.

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Как будет выглядеть Ultra2

Разработчики заверили, что это что-то вроде "плавающей крепости". Там даже будет специальная комната для встреч дипломатического уровня. А также "паническая комната", где можно будет спрятаться в случае нападения.

Интересно! "Паническое комнату" оборудуют автономными системами подачи воздуха и жизнеобеспечения. Она будет устойчивой к воздействию взрывчатых, ядовитых и радиоактивных веществ.

И это еще не все – яхта будет иметь 2 бассейна и кинотеатр Imax. Дно главного бассейна одновременно будет потолком гигантского клуба. В T. Fotiadis Design убеждены, что судно будет флагманом "ультрасовременности с точки зрения стиля и экологичности".

По словам дизайнеров, концепция Ultra2 предусматривает использование лучших материалов, тканей и мебели, чтобы сделать интерьер привлекательным и роскошным.

Как будет выглядеть супер-яхта снаружи и внутри / Фото проекта T. Fotiadis Design

Другие особенности яхты

На борту будет место для 14 пассажиров, а также 26 членов экипажа. Кроме этого, предусмотрено место для вертолета EC135 Eurocopter, спасательного катера и 2 надувных лодок с жестким дном.

Справка. Максимальная скорость судна достигнет 16 узлов, то есть 30 километров в час. Обойдется такая роскошная 95-метровая яхта в более чем 240 миллионов долларов. Яхту будет приводить в движение полностью электрическая силовая установка и гибридные дизель-электрические двигатели. По словам дизайнеров, метанольные топливные элементы будут работать непрерывно.

Ultra2 – не вредна для окружающей среды

В T. Fotiadis Design заверили, что передвигаться по морю яхта будет плавно и комфортно, при этом – не влияя на окружающую среду.

Как следующее поколение дизайнеров супер-яхт, мы должны обеспечить лучшую взаимодействие с океанами и всеми водными животными. Ultra2 – это наш ответ,

– добавили создатели судна.

Они также отметили, что будущая разработка уже получила интерес со стороны определенных частных лиц и нескольких ведущих брокерских фирм.