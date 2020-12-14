"Фортеця на плаву": якою буде розкішна яхта за чверть мільярда доларів – фото проєкту
Берлінська студія дизайнерів T. Fotiadis Design розробила концепцію люксової яхти. За словами творців, вона матиме розкішний інтер'єр та не забруднюватиме довкілля.
Як заявляють творці, яхта під робочою назвою Ultra2 може стати "кращим плавучим посольством для світової еліти", про це повідомляє Daily Mail.
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Як виглядатиме Ultra2
Розробники запевнили, що це щось на кшталт "плаваючої фортеці". Там навіть буде спеціальна кімната для зустрічей "дипломатичного рівня". А також "панічна кімната", де можна буде заховатися у разі нападу.
І це ще не все – яхта матиме 2 басейни та кінотеатр Imax. Дно головного басейну водночас буде стелею гігантського клубу. У T. Fotiadis Design переконані, що судно буде флагманом "ультрасучасності з точки зору стилю і екологічності".
За словами дизайнерів, концепція Ultra2 передбачає використання найкращих матеріалів, тканин та меблів, аби зробити інтер'єр привабливим та розкішним.
Як виглядатиме супер-яхта ззовні та всередині / Фото проєкту T. Fotiadis Design
Інші особливості яхти
На борту буде місце для 14 пасажирів, а також 26 членів екіпажу. Крім цього, передбачене місце для гелікоптера EC135 Eurocopter, рятувального катера та 2 надувних човнів з жорстким дном.
Ultra2 – не шкідлива для довкілля
У T. Fotiadis Design запевнили, що пересуватися по морю яхта буде плавно та комфортно, при цьому – не впливаючи на навколишнє середовище.
Як наступне покоління дизайнерів супер-яхт, ми повинні забезпечити найкращу взаємодію з океанами та всіма водними тваринами. Ultra2 – це наша відповідь,
– додали творці судна.
Вони також зауважили, що майбутня розробка вже отримала інтерес з боку певних приватних осіб та кількох провідних брокерських фірм.
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