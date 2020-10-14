Nissan Leaf стал самым популярным поддержанным электромобилем с наивысшим объемом продаж в 25 штатах Америки, опередив Tesla Model S.

Компания iSeeCars проанализировала более 54 000 продаж электромобилей с 2019 года по сентябрь 2020 года. Невзирая на бесспорную популярность Tesla и нескольких других автопроизводителей, в 18 из 25 штатов список "самых популярных поддержанных электромобилей" возглавил Nissan Leaf, пишет Business Insider.

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В свою очередь, Tesla Model S была признана самой популярной поддержанной моделью электромобиля в других семи штатах.

Примечательно, что Гавайские острова, которые занимают третье место по продажам электромобилей в стране, возглавляют список популярности Nissan Leaf с долей 61,3 процента. Продажи поддержанных электромобилей на островах достаточно высоки, поскольку там самые высокие цены на газ среди всех штатов США.

Гавайские коммунальные службы предлагают скидку в размере 10 000 долларов на новый Nissan Leaf, поэтому популярность этих транспортных средств среди водителей распространяется и на рынок б/у авто, – отмечает исполнительный аналитик iSeeCars Карл Брауэр.

В общем причина популярности Nissan Leaf сводится к одной простой вещи – цене. Вопреки росту Tesla на рынке электромобилей, Nissan является более популярным среди покупателей поддержанных электромобилей, ведь он гораздо доступнее по цене.

Так, поддержанный электромобиль от Nissan стоит около 13 000 долларов, зато Tesla – почти 49 000 долларов. К тому же электрокар бренда Nissan был признан первым электромобилем массового производства, вышедший на рынок в течение десяти лет.