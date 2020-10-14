Обогнал Tesla: Nissan Leaf признан самым популярным подержанным электрокаром в США
Nissan Leaf стал самым популярным поддержанным электромобилем с наивысшим объемом продаж в 25 штатах Америки, опередив Tesla Model S.
Компания iSeeCars проанализировала более 54 000 продаж электромобилей с 2019 года по сентябрь 2020 года. Невзирая на бесспорную популярность Tesla и нескольких других автопроизводителей, в 18 из 25 штатов список "самых популярных поддержанных электромобилей" возглавил Nissan Leaf, пишет Business Insider.
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Примечательно, что Гавайские острова, которые занимают третье место по продажам электромобилей в стране, возглавляют список популярности Nissan Leaf с долей 61,3 процента. Продажи поддержанных электромобилей на островах достаточно высоки, поскольку там самые высокие цены на газ среди всех штатов США.
Гавайские коммунальные службы предлагают скидку в размере 10 000 долларов на новый Nissan Leaf, поэтому популярность этих транспортных средств среди водителей распространяется и на рынок б/у авто, – отмечает исполнительный аналитик iSeeCars Карл Брауэр.
В общем причина популярности Nissan Leaf сводится к одной простой вещи – цене. Вопреки росту Tesla на рынке электромобилей, Nissan является более популярным среди покупателей поддержанных электромобилей, ведь он гораздо доступнее по цене.