Обігнав Tesla: Nissan Leaf визнано найпопулярнішим вживаним електрокаром у США
Nissan Leaf став найпопулярнішим вживаним електромобілем з найбільш високим обсягом продажів у 25 штатах Америки, випередивши Tesla Model S.
Компанія iSeeCars проаналізувала понад 54 000 продажів електромобілів з 2019 року по вересень 2020 року. Попри беззаперечну популярність Tesla та деяких інших автовиробників, у 18 з 25 штатів список "найпопулярніших вживаних електромобілів" очолив Nissan Leaf, пише Business Insider.
До теми: Дива не сталося: Tesla Supercharger не буде в Україні до 2022 року
Примітно, що Гавайські острови, які займають третє місце за продажами електромобілів у країні, очолюють список популярності Nissan Leaf з часткою 61,3 відсотка. Продажі вживаних електромобілів на островах доволі високі, оскільки там найвищі ціни на газ серед усіх штатів США.
Гавайські комунальні служби пропонують знижку в розмірі 10 000 доларів на новий Nissan Leaf, тому популярність цих транспортних засобів серед водіїв поширюється і на ринок вживаних авто, – зазначає виконавчий аналітик iSeeCars Карл Брауер.
Загалом причина популярності Nissan Leaf зводиться до однієї простої речі – ціни. Незважаючи на зростання Tesla на ринку електромобілів, Nissan є більш популярним серед покупців вживаних електромобілів, адже він значно доступніший за ціною.
-
ДТЕК заощадив 150 млн гривень: у компанії розповіли, як це вдалося30 вересня , 13:17
-
Ракета Antares на тлі повного Місяця: американець зловив рідкісний ракурс – фото, відео12 жовтня , 08:57
-
Навіщо в шахті Wi-Fi або як промисловий інтернет речей вперше в Україні "спустився" під землю7 жовтня , 15:05