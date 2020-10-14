Nissan Leaf став найпопулярнішим вживаним електромобілем з найбільш високим обсягом продажів у 25 штатах Америки, випередивши Tesla Model S.

Компанія iSeeCars проаналізувала понад 54 000 продажів електромобілів з 2019 року по вересень 2020 року. Попри беззаперечну популярність Tesla та деяких інших автовиробників, у 18 з 25 штатів список "найпопулярніших вживаних електромобілів" очолив Nissan Leaf, пише Business Insider.

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Натомість Tesla Model S була визнана найпопулярнішою вживаною моделлю електромобіля в інших семи штатах.

Примітно, що Гавайські острови, які займають третє місце за продажами електромобілів у країні, очолюють список популярності Nissan Leaf з часткою 61,3 відсотка. Продажі вживаних електромобілів на островах доволі високі, оскільки там найвищі ціни на газ серед усіх штатів США.

Гавайські комунальні служби пропонують знижку в розмірі 10 000 доларів на новий Nissan Leaf, тому популярність цих транспортних засобів серед водіїв поширюється і на ринок вживаних авто, – зазначає виконавчий аналітик iSeeCars Карл Брауер.

Загалом причина популярності Nissan Leaf зводиться до однієї простої речі – ціни. Незважаючи на зростання Tesla на ринку електромобілів, Nissan є більш популярним серед покупців вживаних електромобілів, адже він значно доступніший за ціною.

Так, вживаний електромобіль від Nissan коштує близько 13 000 доларів, натомість Tesla – майже 49 000 доларів. До того ж електрокар бренду Nissan було визнано першим електромобілем масового виробництва, який вийшов на ринок протягом десяти років.