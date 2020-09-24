Город Левен, Бельгия, назван Европейской столицей инноваций 2020 года и получил денежную премию iCapital в размере 1 миллион евро. Ключевым фактором в определении победителя было применение инноваций для улучшения жизни жителей.

Премия ежегодно признает инновационные инициативы городов для решения социальных вызовов, которые привлекают и расширяют возможности своих граждан. Вручение состоялось 24 сентября в Брюсселе, Бельгия, комиссаром ЕС Марией Габриэль во время Дней исследований и инноваций, рассказывает horizon-magazine.

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Leuven, Belgium / Wikimedia

Мы очень рады получить вознаграждение. Наш город – модель, которая показывает "путь вперед в Европу". Мы стремимся осуществить справедливый переход к климатической нейтральности, – сказал мэр Левена Мохамед Ридуани.

Кроме того, группа независимых экспертов назвала пять городов, которые заняли второе место и получили денежный приз в размере 100 000 евро каждый:

Клуж-Напока, Румыния;

Эспоо, Финляндия;

Хельсингборг, Швеция;

Валенсия, Испания;

Вена, Австрия.

Левен, Бельгия

Leuven, Belgium / Wikimedia

Бельгийский город Левен может похвастаться одним из лучших университетов в мире. Город, который является известным научно-исследовательским центром, объединяет жителей, городских чиновников, исследователей и предпринимателей для внедрения инноваций и реализации на практике решений современных вызовов. Эти вызовы включают переход к круговой экономике, изменение климата и обеспечение высокого уровня образования и здравоохранения. После коронавирусного кризиса Левен стремится быть устойчивым и справедливым. Так, в 2019 году в Левене разработали дорожную карту с 13 программами климатически нейтрального будущего. Город имеет цель стать нейтральным к углероду до 2030 года.

Клуж-Напока, Румыния

Клуж-Напока – один из важнейших центров инноваций в Румынии. Клуж-Напока запустило интернет-платформу Com'On Cluj-Napoca, чтобы поощрить молодых людей предлагать групповые инициативы для улучшения жизни общества в городе, например: создание мест для чтения в публичных пространствах и учебная платформа по философии для детей.

Cluj-Napocа / Triplook

Интересно, что проект, предложенный на платформе учениками средней школы Онисифор Гибу, привел к установлению тактильной панорамы исторического центра. Это позволяет слепым или людям с недостатками зрения почувствовать город.

Эспоо, Финляндия

Во втором по величине городе Финляндии размещена самая большая экосистема инноваций и технологий в северной Европе, внедряет решения и технологии, уменьшающие выбросы CO2. Эти инновации сосредоточены на том, чтобы сделать Эспоо более устойчивым к последствиям изменения климата. Город сосредоточен на переходе к чистой энергии для транспорта и отопления домов. Эспоо стремится достичь Целей устойчивого развития ООН до 2025 года и стать углеродно нейтральным до 2030 года.

Самоходный автобус GACHA Эспоо тестируют с помощью пилотной сети 5G / Джанни Кетола

Его эксперименты с мобильностью как услугой, которая объединяет различные виды транспорта для эффективных путешествий на заказ, объединили жителей для тестирования и обратной связи. Эспоо также представил свой первый всепогодный самоходный автобус в сотрудничестве с местным советом и финскими компаниями Sensible4 и Nokia, надеясь широко запустить самоуправляемые автобусы в будущем.

Вена, Австрия

Вена – столица Австрии – ставит молодых людей в центр своей стратегии развития для улучшения уровня жизни. В 2019 году город запустил проект Werkstadt junges Wien, в котором приняли участие более 22 000 жителей в возрасте от четырех до 19 лет.

Пятая часть жителей Вены не достигли 19 лет / Wikimedia Commons

Валенсия, Испания

Благодаря своей стратегии Missions València 2030 город имеет целью быть устойчивым, предприимчивым, здоровым и улучшить коллективное благосостояние в течение следующего десятилетия. Эти изменения могут помочь устранить энергетическую бедность, преодолеть одиночество и уменьшить 90 процентов пластика и микропластика, что есть в море, реках и природных заповедниках.

Валенсія оточена фруктовим садом, який служить для постачання ринків свіжими продуктами і є зеленим поясом міста / Хосе Луїс Іньєста

Мэр Валенсии Джоан Рибо заявила, что миссии Валенсия 2030 также будут иметь решающее значение для восстановления после коронавирусного кризиса и будут отдавать приоритет инвестициям в здравоохранение, окружающую среду, образование и занятость.

Хельсингборг, Швеция

Хельсингборг – один из старейших городов Швеции, которое рассматривает инвестиции в инновации как способ решения последних вызовов, таких как рост старения и молодежи по сравнению с количеством людей трудоспособного возраста, которые платят налоги.

Приморская пешеходная дорожка Strandpromenaden к северу от центра города является домом для песчаных пляжей и красочных флагов / Анна Александра Олссон

В 2019 году город начал свою инициативу H22, инвестировав почти 25 миллионов евро на период от двух лет до 2022 года. Город создает решения о благосостоянии, управляемые потребностями людей, сотрудничая с жителями, научными кругами и ассоциациями.