Місто Левен, Бельгія, названо европейською столицею інновацій 2020 року та отримало грошову премію iCapital у розмірі 1 мільйон євро. Ключовим фактором у визначенні переможця було застосування інновацій для покращення життя мешканців.

Премія щороку визнає інноваційні ініціативи міст для вирішення соціальних викликів, що залучають і розширюють можливості своїх громадян. Вручення відбулося 24 вересня у Брюсселі, Бельгія, комісаром ЄС Марією Габріель під час Днів досліджень та інновацій, розповідає horizon-magazine.

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Leuven, Belgium / Wikimedia

Ми надзвичайно раді отримати винагороду. Наше місто – модель, яка показує "шлях вперед до Європи". Ми прагнемо здійснити справедливий перехід до кліматичної нейтральності, – сказав мер Левена Мохамед Рідуані.

Крім того, група незалежних експертів назвала п’ять міст, які посіли друге місце та отримали грошовий приз у розмірі 100 000 євро кожне:

Клуж-Напока, Румунія;

Еспоо, Фінляндія;

Гельсінгборг, Швеція;

Валенсія, Іспанія;

Відень, Австрія.

Левен, Бельгія

Leuven, Belgium / Wikimedia

Бельгійське місто Левен може похвалитися одним із найкращих університетів у світі. Місто, яке є відомим науково-дослідним центром, об’єднує жителів, міських чиновників, дослідників та підприємців для впровадження інновацій та реалізації на практиці рішень сучасних викликів. Ці виклики включають перехід до кругової економіки, зміни клімату та забезпечення високого рівня освіти та охорони здоров’я. Після коронавірусної кризи Левен прагне бути стійким та справедливим. Так, у 2019 році у Левені розробили дорожню карту з 13 програмами щодо кліматично нейтрального майбутнього. Місто має на меті стати нейтральним до вуглецю до 2030 року.

Клуж-Напока, Румунія

Клуж-Напока – один з найважливіших центрів інновацій в Румунії. Клуж-Напока запустило інтернет-платформу Com’On Cluj-Napoca, щоб заохотити молодих людей пропонувати групові ініціативи для покращення життя громади в місті, наприклад: створення місць для читання у публічних просторах та навчальна платформа з питань філософії для дітей.

Cluj-Napocа / Triplook

Цікаво, що проєкт, запропонований на платформі учнями середньої школи Онісіфор Гібу, призвів до встановлення тактильної панорами історичного центру. Це дозволяє сліпим або людям із вадами зору відчути місто.

Еспоо, Фінляндія

У другому за величиною місті Фінляндії розміщена найбільша екосистема інновацій та технологій у північній Європі, яка впроваджує рішення та технології, що зменшують викиди CO2. Ці інновації зосереджені на тому, щоб зробити Еспоо більш стійким до наслідків зміни клімату. Місто зосереджене на переході до чистої енергії для транспорту та опалення будинків. Еспоо прагне досягти Цілей сталого розвитку ООН до 2025 року та стати вуглецево нейтральним до 2030 року.

Самохідний автобус GACHA Еспоо тестують за допомогою пілотної мережі 5G / Джанне Кетола

Його експерименти з мобільністю як послугою, яка об’єднує різні види транспорту для ефективних подорожей на замовлення, об’єднали жителів для тестування та зворотного зв’язку. Еспоо також представив свій перший всепогодний самохідний автобус у співпраці з місцевою радою та фінськими компаніями Sensible4 та Nokia, сподіваючись широко запустити самокеровані автобуси в майбутньому.

Відень, Австрія

П’ята частина жителів Відня не досягла 19 років / Wikimedia Commons

Відень – столиця Австрії – ставить молодих людей в центр своєї стратегії розвитку для покращення рівня життя. У 2019 році місто запустило проєкт Werkstadt junges Wien, в якому взяли участь понад 22 000 жителів віком від чотирьох до 19 років.

Валенсія, Іспанія

Завдяки своїй стратегії Missions València 2030 місто має на меті бути стійким, підприємливим, здоровим та покращити колективний добробут протягом наступного десятиліття. Ці зміни можуть допомогти усунути енергетичну бідність, подолати самотність та зменшити 90% пластику та мікропластику, що є в морі, річках та природних заповідниках.

Валенсія оточена фруктовим садом, який служить для постачання ринків свіжими продуктами і є зеленим поясом міста / Хосе Луїс Іньєста

Мер Валенсії Джоан Рібо заявила, що Місії Валенсія 2030 також матимуть вирішальне значення для відновлення після коронавірусної кризи та будуть надавати пріоритет інвестиціям у охорону здоров'я, навколишнє середовище, освіту та зайнятість.

Хельсінгборг, Швеція

Хельсінгборг – одне з найстаріших міст Швеції, яке розглядає інвестиції в інновації як спосіб вирішення останніх викликів, таких як зростання старіння та молоді у порівнянні з кількістю людей працездатного віку, які платять податки.

Приморська пішохідна доріжка Strandpromenaden на північ від центру міста є домом для піщаних пляжів та барвистих прапорів / Анна Олександра Олссон

У 2019 році місто розпочало свою ініціативу H22, інвестувавши майже 25 мільйонів євро на період від двох років до 2022 року. Місто створює рішення щодо добробуту, керовані потребами людей, співпрацюючи з жителями, науковими колами та асоціаціями.