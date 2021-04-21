Для украинской армии заказали 12 модернизированных танков Т-64
Министерство обороны Украины сделало заказ на 12 модернизированных танков Т-64 в рамках программы "Кедр". Работы выполняются государственными предприятиями "Завод имени Малышева" и Харьковский бронетанковый завод.
Источник:Украинский милитарный портал
В ходе модернизации танки оборудуют обновленными двигателями. Кроме того, боевые машины получат ряд новых или улучшенных приборов, в частности: прицелы, связь, навигацию и тому подобное.
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Что известно
В сентябре 2020 года состоялся визит председателя Харьковской областной администрации Алексея Кучера на ГП "ХБТЗ", в результате которого подписали договор о модернизации Т-64 до уровня БМ2 для Вооруженных Сил Украины. Стороны также разработали соответствующую конструкторскую документацию. Сейчас работы ведутся на механическом участке "Завода имени Малышева", специалисты которого изготавливают для боевых машин новые двигатели.
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