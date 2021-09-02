Технология проверяют на базе компании Joby, расположенной неподалеку Биг-Сура, Калифорния. Это важный стратегический шаг для NASA на пути к ускорению развития индустрии ААМ.

Интересно В США разработают первый пилотируемый водородный вертолет

Детали

Воздушное такси представляет собой новый вид транспорта, над которым плодотворно работают во всем мире на протяжении последних лет. Он будет не только транспортировать пассажиров и товары между городами и прилегающими территориями, но и поможет разгрузить трафик на дорогах в мегаполисах.

Joby Aviation в партнерстве с NASA исследует и разрабатывает решения eVTOL на протяжении 10 лет. Компания первой осуществила полет электрического самолета.

Главная цель испытаний – выявить пробелы в действующих правилах Федерального управления гражданской авиации и включить электрические самолеты в национальную систему воздушного пространства.

Национальная кампания NASA AAM имеет решающее значение для научного понимания и общественного признания самолетов eVTOL,

– сказал основатель и генеральный директор Joby Aviation Джоб Бевирт.

Справка: AAM – это авиационная система, которая охватывает разработку и развертывание авиации инновационными способами. Национальная программа AAM управляется проектом NASA Advanced Air Mobility. При полной интеграции в национальное воздушное пространство система обеспечит эффективную и доступную систему для пассажирских и грузовых перевозок, а также других приложений в интересах общества. Она может включать летательные аппараты, такие как дроны для доставки посылок, воздушное такси и медицинские транспортные средства.