Технологію перевіряють на базі компанії Joby, що розташована неподалік Біг-Сура, Каліфорнія. Це важливий стратегічний крок для NASA на шляху до прискорення розвитку індустрії ААМ.
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Повітряне таксі являє собою новий вид транспорту, над яким плідно працюють в усьому світі впродовж останніх років. Він не лише транспортуватиме пасажирів й товари між містами й прилеглими територіями, а й допоможе розвантажити трафік на дорогах у мегаполісах.
Joby Aviation у партнерстві з NASA досліджує та розробляє рішення eVTOL впродовж 10 років. Компанія першою здійснила політ електричного літака.
Головна мета випробувань – виявити прогалини в чинних правилах Федерального управління цивільної авіації та включити електричні літаки в національну систему повітряного простору.
Національна кампанія NASA AAM має вирішальне значення для наукового розуміння і суспільного визнання літаків eVTOL,
– сказав засновник і генеральний директор Joby Aviation Джоб Бевірт.