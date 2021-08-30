Самый масштабный флаг в воздушном пространстве над столицей развернул Анатолий Глиненко – подполковник, военнослужащий Военно-Морских Сил ВСУ. Национальный рекорд Украины зафиксировали в номинации "Самая большая площадь флага Украины, развернутого парашютистом в воздухе".

Примечательно Уважают во всем мире: важнейшие достижения украинской авиации

Что известно о флаге

длина – 31,81 метра;

ширина – 16,68 метра;

площадь – 530 квадратных метров.

Полный текст публикации ВМС ВС Украины:

Военнослужащий Военно-Морских Сил Вооруженных Сил Украины подполковник Анатолий Глиненко установил национальный рекорд Украины в номинации "Самая большая площадь флага Украины, развернутого парашютистом в воздухе".

Флаг длиной 31,81 и шириной 16,68 метров был развернут в воздухе над просторами столицы Украины.

Рекорд зафиксирован представителями Национального реестра рекордов Украины.

Командование Военно-Морских Сил Вооруженных Сил Украины приветствует Анатолия Васильевича с получением почетного места среди рекордсменов Украины.

Слава Украине!