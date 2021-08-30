Самый масштабный флаг в воздушном пространстве над столицей развернул Анатолий Глиненко – подполковник, военнослужащий Военно-Морских Сил ВСУ. Национальный рекорд Украины зафиксировали в номинации "Самая большая площадь флага Украины, развернутого парашютистом в воздухе".
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Что известно о флаге
- длина – 31,81 метра;
- ширина – 16,68 метра;
- площадь – 530 квадратных метров.
Полный текст публикации ВМС ВС Украины:
Военнослужащий Военно-Морских Сил Вооруженных Сил Украины подполковник Анатолий Глиненко установил национальный рекорд Украины в номинации "Самая большая площадь флага Украины, развернутого парашютистом в воздухе".
Флаг длиной 31,81 и шириной 16,68 метров был развернут в воздухе над просторами столицы Украины.
Рекорд зафиксирован представителями Национального реестра рекордов Украины.
Командование Военно-Морских Сил Вооруженных Сил Украины приветствует Анатолия Васильевича с получением почетного места среди рекордсменов Украины.
Слава Украине!