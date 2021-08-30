Наймасштабніший прапор у повітряному просторі над столицею розгорнув Анатолій Гліненко – підполковник, військовослужбовець Військово-Морських Сил ЗСУ. Національний рекорд України зафіксували у номінації "Найбільша площа прапора України, розгорнутого парашутистом в повітрі".

Варте уваги Шанують в усьому світі: найважливіші досягнення української авіації

Що відомо про прапор

довжина – 31,81 метра;

ширина – 16,68 метра;

площа – 530 квадратних метрів.

Повний текст публікації ВМС ЗС України:

Військовослужбовець Військово-Морських Сил Збройних Сил України підполковник Анатолій Гліненко встановив національний рекорд України в номінації "Найбільша площа прапора України, розгорнутого парашутистом в повітрі".

Прапор довжиною 31,81 і завширшки 16,68 метрів був розгорнутий в повітрі над просторами столиці України.

Рекорд зафіксовано представниками Національним Реєстру Рекордів України.

Командування Військово-Морських Сил Збройних Сил України вітає Анатолія Васильовича із здобуттям почесного місця серед рекордсменів України.

Слава Україні!