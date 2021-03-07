Крупнейший в Украине центр гончарства: посетите уникальный музей, не выходя из дома
Национальный музей-заповедник украинского гончарства в Опошне на Полтавщине – основной центр исследования, сохранения и популяризации гончарской наследия Украины. Теперь его можно посетить онлайн.
Источник:Ukraїner
Благодаря видеоформату 360 медиапроект Ukraїner позволяет рассмотреть экспонаты музея и погулять его двором, даже не выходя из дома.
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Что следует знать о музее в Опошне
Это – едва ли не самый специализированный музей гончарства в Восточной Европе. Его коллекция насчитывает более 60 тысяч экспонатов, а территория – более 20 гектаров.
В здании музея представлены коллекции глиняной посуды, детской игрушки, кафель, декоративные панно. А часть экспонатов (несколько работ разных художников) расположена под открытым небом.
Экспонаты художников из-за рубежа
Чтобы коллекция пополнялась современной керамикой, музей проводит международные симпозиумы для художников-керамистов. Мастера создают конкурсные работы в оборудованной всем необходимым резиденции.
Что можна посмотреть в музее в Опошне / Фото Ukraїner (Сергей Коровайный, Иринка Громоцька)
Так расширяется галерея монументальной садово-парковой керамической скульптуры. Лариса Гавриш, заместитель директора музея-заповедника, объяснила, что география очень широка.
Это дает возможность посетителям представить, как развивается современная керамика не только в Украине, но и далеко за ее пределами. Сравнить стилевые возможности, сюжетные линии,
– отметила она.
Музей гончарства в Опошне не только сохраняет и исследует экспонаты, а и создает новые проекты. Так, команда музея работает над созданием этнодеревни "Гончария" – нового подразделения.
Кроме этого, стоит также заметить, что в этом музее в Полтавской области ежегодно организуют академии гончарства, профессиональные конференции и фестивали.
Посетить экскурсию музеем-заповедником виртуально: в видео Ukraїner
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