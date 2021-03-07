Найбільший в Україні осередок гончарства: відвідайте унікальний музей, не виходячи з дому
Національний музей-заповідник українського гончарства в Опішному, що на Полтавщині — основний центр дослідження, збереження й популяризації гончарської спадщини України. Відтепер його можна відвідати онлайн.
Джерело:Ukraїner
Завдяки відеоформату 360 медіапроєкт Ukraїner надає можливість роздивитися експонати музею та погуляти його подвір'ям, навіть не виходячи з дому.
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Що варто знати про музей в Опішному
Це – чи не найбільший спеціалізований музей гончарства у Східній Європі. Його колекція налічує понад 60 тисяч експонатів, а територія – понад 20 гектарів.
У будівлі музею представлені колекції глиняного посуду, дитячої іграшки, кахель, декоративні панно. А частина експонатів (кількасот робіт різних митців) розташована просто неба.
Експонати художників з-за кордону
Аби колекція поповнювалася сучасною керамікою, музей проводить міжнародні симпозіуми для художників-керамістів. Майстри створюють конкурсні роботи в обладнаній усім необхідним резиденції.
Що можна побачити у музеї в Опішному / Фото Ukraїner (Сергій Коровайний, Іринка Громоцька)
Так розширюється галерея монументальної садово-паркової керамічної скульптури. Лариса Гавриш, заступниця директора музею-заповідника, пояснила що географія є дуже широкою.
Це дає можливість відвідувачам уявити, як розвивається сучасна кераміка не тільки в Україні, а й далеко за її межами. Порівняти стильові можливості, сюжетні лінії,
– зауважила вона.
Музей гончарства в Опішному не лише зберігає й досліджує експонати, а і створює нові проєкти. Так, команда музею працює над створенням етносела "Гончарія" – нового підрозділу.
Крім цього, варто також зауважити, що у цьому музеї на Полтавщині щорічно організовують академії гончарства, професійні конференції та фестивалі.
Відвідати екскурсію музеєм-заповідником віртуально: у відео Ukraїner
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