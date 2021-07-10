Akinci достиг наибольшей высоты, которой когда-либо удавалось достичь самолетам, изготовленным в Турции. Говорится о 11 595 метрах.

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Впервые такую ​​высоту покорил самолет национальной разработки,

– говорится в сообщении компании Bayraktar.

Заметим, что во время этого тренировочного полета беспилотник Akinci пробыл в воздухе 25 часов 46 минут. В целом он преодолел в воздухе 7 507 километров.

Akinci поднялся на рекордную высоту: смотрите видео​



Akinci совершил первый рейс 6 декабря 2019. На сегодня он уже налетал 347 часов 28 минут в ходе 870 испытательных и учебных полетов.

Беспилотник нового поколения Akinci: что известно

Это один из первых проектов совместного предприятия, созданного "Укрспецэкспорт" и турецким предприятием Baykar Defence.

Основные характеристики: