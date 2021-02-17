Нацбанк присоединился к Глобальной сети финансовых инноваций: почему это важно
Национальный банк Украины присоединился к Глобальной сети финансовых инноваций (GFIN). Решение будет способствовать повышению уровня проникновения инноваций в финансовый сектор.
Источник:пресслужба Нацбанку
Кроме того, инициатива будет направлена на реализацию задач Стратегии развития финтеха в Украине до 2025 года.
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Gobal financial innovation network (GFIN)Глобальная сеть финансовых инноваций – это объединение из более 60 регуляторов финансовых рынков и частных компаний, работающих в сфере финтех. Основная цель сети – содействие сотрудничеству и обмену опытом по вопросам инноваций между финансовыми регуляторами, а также улучшение сотрудничества в сфере финтех между регуляторами и бизнесом.
Глобальная сеть финансовых инноваций / Иллюстрация Gobal financial innovation network
Какие возможности предоставляет членство
Присоединение к сети имеет многочисленные преимущества, в частности:
- привлечение к обмену опытом, информацией и аналитическими отчетами между регуляторами разных стран мира;
- экспертная помощь в построении регуляторной "песочницы" в соответствии с лучшими мировыми практиками;
- изучение инновационных решений для полноценного понимания вероятных рисков, современных подходов и методологии регулирования финтехринка.
Национальный банк активно работает над созданием в Украине полноценной финтехекосистемы с инновационными финансовыми сервисами и доступными цифровыми услугами,
– подчеркнул директор Департамента стратегии и развития Национального банка Арсен Макарчук.
По его словам, создание такой системы предполагает, прежде всего:
- Устойчивое развитие инноваций.
- Усиление конкуренции на финансовом рынке.
- Переход к Cashless economy.
- Повышение финансовой грамотности потребителей и бизнеса.
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