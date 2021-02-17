Нацбанк приєднався до Глобальної мережі фінансових інновацій: чому це важливо
Національний банк України долучився до Глобальної мережі фінансових інновацій (GFIN). Рішення сприятиме підвищенню рівня проникнення інновацій до фінансового сектору.
Джерело:пресслужба Нацбанку
Крім того, ініціатива спрямована на реалізацію завдань Стратегії розвитку фінтеху в Україні до 2025 року.
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Глобальна мережа фінансових інновацій / Ілюстрація Gobal financial innovation network
Які можливості надає членство
Приєднання до мережі має численні переваги, зокрема:
- залучення до обміну досвідом, інформацією та аналітичними звітами між регуляторами різних країн світу;
- експертна допомога у побудові регуляторної "пісочниці" відповідно до кращих світових практик;
- вивчення інноваційних рішень для повноцінного розуміння ймовірних ризиків, сучасних підходів та методології регулювання фінтехринку.
Національний банк активно працює над створенням в Україні повноцінної фінтехекосистеми з інноваційними фінансовими сервісами та доступними цифровими послугами,
– підкреслив директор Департаменту стратегії та розвитку Національного банку Арсен Макарчук.
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