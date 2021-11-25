Протез является максимально реалистичным. Он имеет четкое разрешение и настоящую глубину зрачка.

Примечательно Японские ученые напечатали кусок говядины на биологическом 3D-принтере

Мне нужен протез еще с 20 лет, и я всегда стыдился этого. Этот новый глаз выглядит фантастически,

– делится Стив.

Перспективы технологии

На первом этапе происходит сканирование глаза, в отличие от инвазивного слепка в случае традиционного акрилового протеза. Такой метод является более комфортным для пациентов, а особенно – детей. Цифровое изготовление протеза занимает всего 2,5 часа. Затем его отправляют окулисту для доработки, полировки и подгонки. Специалисты уверены, что благодаря технологии время протезирования можно уменьшить вдвое – с 6 до 3 недель. В результате это может сократить списки ожидания.

"Надеемся, что предстоящее клиническое испытание предоставит нам убедительные доказательства ценности этой новой технологии, – отметил Мандип Сагу, офтальмолог-консультант и профессор в Центре биомедицинских исследований клиники Мурфилдс.