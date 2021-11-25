Протез є максимально реалістичним. Він має чітку роздільну здатність та справжню глибину зіниці.

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Мені потрібен протез ще з 20 років, і я завжди соромився цього. Це нове око виглядає фантастично,

– ділиться Стів.

Перспективи технології

На першому етапі відбувається сканування ока, на відміну від інвазивного зліпка у випадку традиційного акрилового протеза. Такий метод є значно комфортнішим для пацієнтів, а особливо – дітей. Цифрове виготовлення протеза займає лише 2,5 години. Потім його відправляють окулісту для доопрацювання, полірування та припасування. Фахівці переконані, що завдяки технології час протезування можна зменшити удвічі – з 6 до 3 тижнів. В результаті це може скоротити списки очікування.

"Сподіваємося, що майбутнє клінічне випробування надасть нам переконливі докази цінності цієї нової технології, – відзначив Мандіп Сагу, офтальмолог-консультант та професор в Центрі біомедичних досліджень клініки Мурфілдс.