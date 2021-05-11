Коллекция предпринимателя представляет собой сочетание наиболее смелых идей и нестандартных решений. Мужчина использует детали отечественных и импортных авто для перестройки или создания экспериментальных транспортных средств "с нуля".

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О разработчике

Игорь Сухобрус – военный инженер-автомобилист по образованию. Однако его можно смело назвать создателем настоящего искусства. Его увлечение четко демонстрирует, что творческий человек не должен быть ограниченным стереотипами и мнением окружающих. Главное – идти по зову сердца и создавать то, что будет "цеплять".

Неподалеку АТП, где работает мастер, есть небольшой склад старых заброшенных машин. "На первый взгляд – шрот, автосвалка. Но на самом деле это – как глина для скульптора, материал, из которого я буду ваять что-то новое", – говорит Игорь.

Эксклюзивные авто

Основой для будущих произведений служат: тольяттинские автомобили, ГАЗы, ВАЗы, японские и немецкие внедорожники. Для создания уникального транспортного средства Игорь использует примерно 10 серийных машин, вышедших из строя. Среди представленных моделей можно зайти в частности:

легкие плавающие вездеходы;

сочлененный полноприводный дом на колесах для внедорожных путешествий;

пикапы;

лимузины;

кабриолеты на базе отечественных машин;

легкий скоростной внедорожник с потрясающей проходимостью.

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Эксклюзивные автомобили, разработанные Игорем Сухобрусом / Фото "Автоцентр"

Заметим, все машины, разработанные инженером, спроектированы с технической точки зрения и пригодны для эксплуатации – они обкатаны и испытаны.

Среди наиболее впечатляющих разработок – передвижной банкетный зал, разработанный на базе двух кузовов ВАЗ-2121 "Нива", а также отвальный бульдозер на основе пикапа "Волга 4х4".

Особый восторг у местных жителей вызывает необычная баня на колесах. Это полноценная мобильная баня (с предбанником, душевой и парной), которую можно транспортировать куда угодно, в зависимости от времени года.

Мобильная баня / Фото "Автоцентр"