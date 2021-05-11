Колекція підприємця являє собою поєднання найбільш сміливих ідей та нестандартних рішень. Чоловік використовує деталі вітчизняних та імпортних авто для перебудови або створення експериментальних транспортних засобів "з нуля".

Вам сподобається Ризикнув і не прогадав: українець робить унікальні меблі з коріння дерев – фото

Про розробника

Ігор Сухобрус – військовий інженер-автомобіліст за освітою. Однак його можна сміливо назвати творцем справжнього мистецтва. Його захоплення чітко демонструє, що творча людина не має бути обмеженою стереотипами й думкою оточення. Головне – йти за покликом серця і створювати те, що "чіплятиме".

Неподалік АТП, де працює майстер, є невеликий склад старих закинутих машин. "На перший погляд – шрот, автозвалище. Але насправді це – як глина для скульптора, матеріал, з якого я буду ліпити щось нове", – зауважує пан Ігор.

Ексклюзивні авто

Основою для майбутніх витворів слугують: тольяттінські автомобілі, ГАЗи, ВАЗи, японські та німецькі позашляховики. Для створення унікального транспортного засобу Ігор використовує приблизно 10 серійних машин, які вийшли з ладу. Серед представлених моделей можна зайти зокрема:

легкі плаваючі всюдиходи;

зчленований повнопривідний будинок на колесах для позашляхових подорожей;

пікапи;

лімузини;

кабріолети на базі вітчизняних машин;

легкий швидкісний позашляховик з приголомшливою прохідністю.

Інженер з Канева створює незвичайні авто: дивіться фото

Ексклюзивні автівки, розроблені Ігорем Сухобрусом / Фото "Автоцентр"

Зауважимо, усі автівки, розроблені інженером, спроєктовані з технічної точки зору й придатні для експлуатації – вони обкатані й випробувані.

Серед найбільш вражаючих розробок – пересувний банкетний зал, розроблений на базі двох кузовів ВАЗ-2121 "Нива", а також відвальний бульдозер на основі пікапа "Волга 4х4".

Особливий захват у тутешніх мешканців викликає незвичайна лазня на колесах. Це повноцінна мобільна лазня (з передбанником, душовою і парною), яку можна транспортувати будь-куди, залежно від пори року.

Мобільна лазня / Фото "Автоцентр"