В Париже появится уникальный мост: там будут выращивать овощи и фрукты – фото
Над рекой Сена во французском Париже намерены построить пешеходный мост-сад. Он не просто будет соединять между собой районы города, там также посадят овощи и фрукты.
Каким будет парк-сад
Автор проекта – архитектор Винсент Каллебо. Его вдохновлял наземный парк High Line на Манхэттене в Нью-Йорке. Он поднимается на высоте 10 метров над надземной железной дорогой, пишет Spring Wise.
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Фрукты и овощи, которые будут выращивать на мосту в Париже, намерены поставлять в ближайшие рестораны и жителям соседних домов. Также там установят солнечные панели и ветряные турбины.
Кроме овощей и фруктов, там посадят растения, которые будут поглощать углекислый газ и вредные частицы из воздуха. Именно поэтому проект, кроме официального названия "Зеленая линия", имеет еще одну – "сад чистого воздуха".
Так будет выглядеть мост-сад в Париже / Фото проекта
Французский архитектор представил концепцию уникального парка / Фото проекта
Важная социальная роль
Кроме этого, архитектор Винсент Каллебо отметил и социальной роли своего проекта. Он хочет создать в столице уютное место для парижан.
"Зеленая линия" станет местом отдыха и встреч для местных жителей. Мы стремимся создать "питательную среду" для социально устойчивого городского развития,
– подчеркнул Каллебо.
"Раньше мы рассматривали преобразования парковок в супермаркетах в городские фермы. Так может быть и с неиспользованным пространством на крыше. Когда-то на крыше почти каждого дома будет сад", – заверил он.
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