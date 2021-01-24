Над рекой Сена во французском Париже намерены построить пешеходный мост-сад. Он не просто будет соединять между собой районы города, там также посадят овощи и фрукты.

Каким будет парк-сад

Автор проекта – архитектор Винсент Каллебо. Его вдохновлял наземный парк High Line на Манхэттене в Нью-Йорке. Он поднимается на высоте 10 метров над надземной железной дорогой, пишет Spring Wise.

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Фрукты и овощи, которые будут выращивать на мосту в Париже, намерены поставлять в ближайшие рестораны и жителям соседних домов. Также там установят солнечные панели и ветряные турбины.

Интересно! Также на мосту обустроят территорию под теплицы. Вода для растений будет поступать из системы сбора дождевой воды.

Кроме овощей и фруктов, там посадят растения, которые будут поглощать углекислый газ и вредные частицы из воздуха. Именно поэтому проект, кроме официального названия "Зеленая линия", имеет еще одну – "сад чистого воздуха".



Так будет выглядеть мост-сад в Париже / Фото проекта



Французский архитектор представил концепцию уникального парка / Фото проекта

Важная социальная роль

Кроме этого, архитектор Винсент Каллебо отметил и социальной роли своего проекта. Он хочет создать в столице уютное место для парижан.

"Зеленая линия" станет местом отдыха и встреч для местных жителей. Мы стремимся создать "питательную среду" для социально устойчивого городского развития,

– подчеркнул Каллебо.

"Раньше мы рассматривали преобразования парковок в супермаркетах в городские фермы. Так может быть и с неиспользованным пространством на крыше. Когда-то на крыше почти каждого дома будет сад", – заверил он.