Над рікою Сена у французькому Парижі мають намір спорудити пішохідний міст-сад. Він не просто з'єднуватиме між собою райони міста, там також посадять овочі та фрукти.

Яким буде парк-сад

Автор проєкту – архітектор Вінсент Каллебо. Його надихав наземний парк High Line на Манхеттені у Нью-Йорку. Він здіймається на висоті 10 метрів над надземною залізницею, пише Spring Wise.

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Фрукти та овочі, які вирощуватимуть на мості у Парижі, постачатимуть у найближчі ресторани та мешканцям сусідніх будинків. Також там встановлять сонячні панелі і вітряні турбіни.

Цікаво! Також на мосту облаштують територію під теплиці. Вода для рослин буде надходити з системи збору дощової води.

Крім овочів та фруктів, там посадять рослини, які поглинатимуть вуглекислий газ та шкідливі частинки з повітря. Саме тому проєкт, окрім офіційної назви "Зелена лінія", має ще одну – "сад чистого повітря".



Такий вигляд матиме міст-сад у Парижі / Фото проєкту



Французький архітектор представив концепцію унікального парку / Фото проєкту

Важлива соціальна роль

Крім цього, архітектор Вінсент Каллебо наголосив і на соціальній ролі свого проєкту. Він хоче створити у столиці затишне місце для парижан.

"Зелена лінія" стане місцем відпочинку та зустрічей для місцевих жителів. Ми прагнемо створити "живильне середовище" для соціально сталого міського розвитку,

– підкреслив Каллебо.

"Раніше ми розглядали перетворення парковок у супермаркетах на міські ферми. Так може бути й з невикористаним простором на даху. Колись на даху майже кожного будинку буде сад", – запевнив він.