Словацкая дизайнер Ленка Петракова представила прототип инновационного очистного сооружения для океана. Это позволило ей завоевать высшую награду в престижном архитектурном конкурсе

Что известно о проекте

Плавающая станция, которая получила название "Восьмой континент", предназначена для решения одной из острейших проблем загрязнения в мире – океанического пластика, пишет Сalvert Journal.

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Петракова обратила внимание на существование Великого тихоокеанского мусорного пятна, площадь которого достигает 1,6 миллиона квадратных метров. Ее еще называют "восьмым континентом" мира – отсюда и название проекта.

Прототип очистного сооружения получил гран-при за архитектуру и морские инновации от французского института Jacques Rougerie. Там отмечают проекты, которые поощряют сотрудничество между учеными и дизайнерами.

Модель станции состоит из соединенных между собой зданий, похожих на лепестки. Они стоят на платформах в форме щупалец. Собранный с поверхности воды мусор превращают в материал для вторичной переработки.

Как выглядит проект океанической станции: смотрите видео Fondation Jacques Rougerie

Чем особое сооружение

По замыслу Петраков, станция будет иметь собственный исследовательский и образовательный центр, который будет изучать и демонстрировать морскую среду. А также, конечно, жилые помещения для работников станции.

Интересно! Кроме этого, дизайнер предлагает построить там теплицу, чтобы выращивать растения с помощью метода гидропоники. Он предусматривает выращивание растений без почвы.

Сооружение будет использовать энергии притока и солнца. Оно спроектировано так, чтобы ветер проходил через станцию. Это позволит сделать ее устойчивой к сильным океанским ветрам.

Хотя это и не построенный проект, как сказал Жюль Верн – все, что один человек может себе представить, другой человек может сделать реальным,

– подчеркнула Петракова.

"Пришло время представить экологически устойчивое будущее и пути достижения этого с помощью технических, архитектурных и художественных творений", – подытожила дизайнер.