Дрон разработали студенты Пекинского университета авиации и астронавтики. Команда разработчиков насчитывала около 25 молодых специалистов (до 20 лет).

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Предыдущий рекорд – 80 часов 2 минуты 52 секунды зафиксировали в 2014 году. Его установил беспилотный летательный аппарат с неподвижным крылом "Орион", разработанный дочерней компанией Boeing Aurora Flight Sciences.

О рекорде

Рекорд установили в округе Сюйчан, провинция Хэнань, КНР. Самолет совершил облет на высоте 300 метров. Дозаправка в полете запрещена. Сертификат об установлении мирового рекорда предоставила Международная авиационная федерация (FAI).

Характеристики беспилотника:

размах крыльев – около 10 метров;

приводится в действие двигателем внутреннего сгорания;

общий вес после заправки – 60 килограммов;

БПЛА назвали в честь "отца китайской авиации" Фена Ру.

Мировой рекорд продолжительности полета дрона установили в Китае / Фото Пекинского университета авиации и астронавтики