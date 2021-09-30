Гиперзвуковое воздушно-реактивное оружие (HAWC) построено компанией Raytheon Technologies. Ракету оборудовали двигателем Northrop Grumman.

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HAWC лучше всего работает в богатой кислородом атмосфере, где скорость и маневренность затрудняют своевременное выявление. Ракета может супероперативно поражать цели и имеет значительную кинетическую энергию.

Результат

В рамках испытания все задания были успешно выполнены:

сборка и последовательный выпуск самолета-носителя с ракетой;

безопасное отделение ракеты от самолета;

пуск маршевого двигателя;

крейсерский полет.

Испытания в свободном полете HAWC были успешной демонстрацией возможностей, которые сделают гиперзвуковые крылатые ракеты высокоэффективным инструментом для наших истребителей,

– сказал менеджер программы HAWC в отделе тактических технологий DARPA Эндрю Нойдлер.

Специалисты убеждены, что это очередной шаг для обеспечения Вооруженных сил США возможностями нового поколения.