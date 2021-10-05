Дрон розробили студенти Пекінського університету авіації та астронавтики. Команда розробників налічувала близько 25 молодих фахівців (до 20 років).
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Про рекорд
Рекорд встановили в окрузі Сюйчан, провінція Хенань, КНР. Літак здійснив обліт на висоті 300 метрів. Дозаправка в польоті заборонена. Сертифікат про встановлення світового рекорду надала Міжнародна авіаційна федерація (FAI).
Характеристики безпілотника:
- розмах крил – близько 10 метрів;
- приводиться в дію двигуном внутрішнього згоряння;
- загальна вага після заправки – 60 кілограмів;
- БПЛА назвали на честь "батька китайської авіації" Фена Ру.
Світовий рекорд тривалості польоту дрона встановили у Китаї / Фото Пекінського університету авіації та астронавтики