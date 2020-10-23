Ежегодное замерзание моря Лаптевых задерживается в результате затяжного тепла на севере России и вторжения атлантических вод. Глобальное потепление повлечет опасные последствия для всего полярного региона.

Температура океана в этом районе недавно поднялась более чем на 5 °С после аномальной жары и чрезвычайно раннего спада морского льда прошлой зимой. Так, ученые зафиксировали в Арктике рекордную площадь открытого незамерзшего моря, пишет The Guardian.

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Отсутствие замерзания моря этой осенью является беспрецедентным событием в Сибирском Арктическом регионе. Это соответствует ожидаемому воздействию климатических изменений, вызванных человеком, – сказал доктор Государственного университета Колорадо Захари Лейб.

Почему это опасно?

Согласно предыдущим исследованиям, нынешняя сибирская тепловая волна выросла минимум в 600 раз в результате промышленных и сельскохозяйственных выбросов. В целом средняя толщина льда оказалась вдвое меньше, чем в 1980-х годах. В результате глобального потепления атлантические течения направились в Арктику, а парниковый эффект также нарушил расслоение теплых глубоких вод и холодных поверхностных, что, как известно, препятствует образованию льда. Ученые обеспокоены тем, что задержка замерзания может повлиять на уменьшение ледяного покрова – это препятствует отражению солнечного тепла. Большая площадь открытого моря также означает усиление турбулентности в верхнем слое Северного Ледовитого океана, который приносит больше теплой воды с глубин.

Важно! Климатологи предупреждают, что без систематического уменьшения выбросов парниковых газов вероятность нашего первого "незамерзающего" лета будет продолжать расти до середины 21 века.

Специалисты отмечают, что тенденции больше огорчают, чем шокируют. Ведь такое развитие событий прогнозировали давно, но существенной реакции со стороны тех, кто принимает решения, недостаточно.

Справка

Море Лаптевых известно как родина льда, который образуется вдоль побережья в начале зимы, а потом дрейфует на запад, неся питательные вещества через Арктику, прежде чем весной распадется в проливе Фрама между Гренландией и Шпицбергеном. Если лед образуется поздно, он будет тоньше и, следовательно, с большей вероятностью растает, пока доберется до пролива. Как следствие, поступит меньшее количество питательных веществ для арктического планктона, который затем будет иметь пониженную способность извлекать углекислый газ из атмосферы.