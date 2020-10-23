Щорічне замерзання моря Лаптєвих затримується внаслідок затяжного тепла на півночі Росії та вторгнення атлантичних вод. Глобальне потепління спричинить небезпечні наслідки для всього полярного регіону.

Температура океану в цьому районі нещодавно піднялася більш ніж на 5 °С після аномальної спеки та надзвичайно раннього спаду морського льоду минулої зими. Відтак, вчені зафіксували в Арктиці рекордну площу відкритого незамерзлого моря, пише The Guardian.

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Відсутність замерзання моря цієї осені є безпрецедентною подією в Сибірському Арктичному регіоні. Це відповідає очікуваному впливу кліматичних змін, спричинених людиною, – сказав доктор Державного університету Колорадо Захарі Лейб.

Чому це небезпечно?

Згідно з попереднім дослідженням, цьогорічна сибірська теплова хвиля зросла щонайменше в 600 разів внаслідок промислових та сільськогосподарських викидів. Загалом середня товщина льоду виявилася вдвічі меншою, ніж в 1980-х роках. Внаслідок глобального потепління атлантичні течії направилися в Арктику, а парниковий ефект також порушив розшарування теплих глибоких вод і прохолодних поверхневих, що, як відомо, перешкоджає утворенню льоду. Вчені стурбовані тим, що затримка замерзання може вплинути на зменшення крижаного покриву – це перешкоджає відбиванню сонячного тепла. Велика площа відкритого моря також означає посилення турбулентності у верхньому шарі Північного Льодовитого океану, який приносить більше теплої води з глибин. Важливо! Кліматологи застерігають, що без систематичного зменшення викидів парникових газів ймовірність нашого першого "незамерзаючого" літа продовжуватиме зростати до середини 21 століття.

Фахівці відзначають, що тенденції більше засмучують, аніж шокують. Адже такий розвиток подій прогнозували давно, але суттєвої реакції з боку тих, хто приймає рішення, недостатньо.

Довідка

Море Лаптєвих відоме як батьківщина льоду, який утворюється вздовж узбережжя на початку зими, а потім дрейфує на захід, несучи поживні речовини через Арктику, перш ніж навесні розпадеться в протоці Фрама між Гренландією і Шпіцбергеном. Якщо лід утворюється пізно, він буде тоншим а, отже, з більшою ймовірністю розтане, поки дістанеться протоки. Як наслідок, надійде менша кількість поживних речовин для арктичного планктону, який потім матиме знижену здатність витягувати вуглекислий газ з атмосфери.