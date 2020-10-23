Сигнал тривоги: вперше море в Арктиці не замерзло у жовтні
Щорічне замерзання моря Лаптєвих затримується внаслідок затяжного тепла на півночі Росії та вторгнення атлантичних вод. Глобальне потепління спричинить небезпечні наслідки для всього полярного регіону.
Температура океану в цьому районі нещодавно піднялася більш ніж на 5 °С після аномальної спеки та надзвичайно раннього спаду морського льоду минулої зими. Відтак, вчені зафіксували в Арктиці рекордну площу відкритого незамерзлого моря, пише The Guardian.
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Відсутність замерзання моря цієї осені є безпрецедентною подією в Сибірському Арктичному регіоні. Це відповідає очікуваному впливу кліматичних змін, спричинених людиною, – сказав доктор Державного університету Колорадо Захарі Лейб.
Чому це небезпечно?
Фахівці відзначають, що тенденції більше засмучують, аніж шокують. Адже такий розвиток подій прогнозували давно, але суттєвої реакції з боку тих, хто приймає рішення, недостатньо.
Довідка
Море Лаптєвих відоме як батьківщина льоду, який утворюється вздовж узбережжя на початку зими, а потім дрейфує на захід, несучи поживні речовини через Арктику, перш ніж навесні розпадеться в протоці Фрама між Гренландією і Шпіцбергеном. Якщо лід утворюється пізно, він буде тоншим а, отже, з більшою ймовірністю розтане, поки дістанеться протоки. Як наслідок, надійде менша кількість поживних речовин для арктичного планктону, який потім матиме знижену здатність витягувати вуглекислий газ з атмосфери.
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