Молодые люди чаще сомневаются в лидерских способностях женщин: опрос
Опрос компании Kantar и фонда "Женщины-политические лидеры" (WPL) установил, что молодые люди в возрасте от 18 до 34 лет сомневаются в способностях женщин управлять компаниями чаще, чем представители старших поколений.
Ни одна группа ни в одной стране не выразила полного удовлетворения от женщины, которая является председателем правительства или руководит большой компанией. Отмечают, что мужчины чаще придерживались сексистских взглядов в любом возрасте, пишет Bloomberg.
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Цифры
По данным исследования, в странах Большой семерки оба пола считают одинаково эффективными руководителями:
- 72 процента опрошенных в возрасте от 18 до 34 лет;
- 74 процента опрошенных в возрасте от 25 до 54 лет;
- 76 процентов опрошенных в возрасте от 55 до 65 лет.
Наиболее яркая разница наблюдается во Франции, Великобритании и Германии: молодые люди в этих странах реже верят в гендерное равенство. Так, с утверждением "мне будет очень комфортно, если должность главы правительства будет занимать женщина" согласились:
- 69 процентов британцев;
- 64 процента канадцев;
- 62 процента американцев;
- 46 процентов итальянцев;
- 45 процентов французов;
- 41 процент немцев;
- 38 процентов японцев.
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