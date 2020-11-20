Опрос компании Kantar и фонда "Женщины-политические лидеры" (WPL) установил, что молодые люди в возрасте от 18 до 34 лет сомневаются в способностях женщин управлять компаниями чаще, чем представители старших поколений.

Ни одна группа ни в одной стране не выразила полного удовлетворения от женщины, которая является председателем правительства или руководит большой компанией. Отмечают, что мужчины чаще придерживались сексистских взглядов в любом возрасте, пишет Bloomberg.

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Цифры

По данным исследования, в странах Большой семерки оба пола считают одинаково эффективными руководителями:

72 процента опрошенных в возрасте от 18 до 34 лет;

74 процента опрошенных в возрасте от 25 до 54 лет;

76 процентов опрошенных в возрасте от 55 до 65 лет.

Наиболее яркая разница наблюдается во Франции, Великобритании и Германии: молодые люди в этих странах реже верят в гендерное равенство. Так, с утверждением "мне будет очень комфортно, если должность главы правительства будет занимать женщина" согласились:

69 процентов британцев;

64 процента канадцев;

62 процента американцев;

46 процентов итальянцев;

45 процентов французов;

41 процент немцев;

38 процентов японцев.

Авторы исследования отмечают, что разрыв между взглядами мужчин и женщин в возрастной группе 18-34 года грозит усилением напряженности и разрыва в оплате труда между мужчинами и женщинами в будущем.