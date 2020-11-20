Молоді люди частіше сумніваються у лідерських здібностях жінок: опитування
Опитування компанії Kantar та фонду "Жінки-політичні лідери" (WPL) встановило, що молоді люди віком від 18 до 34 років сумніваються в здібностях жінок керувати компаніями частіше, ніж представники старших поколінь.
Жодна група в жодній країні не висловила повного задоволення від жінки, яка є головою уряду або керує великою компанією. Зазначають, що чоловіки частіше дотримувалися сексистських поглядів в будь-якому віці, пише Bloomberg.
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Цифри
За даними дослідження, в країнах Великої сімки обидві статі вважають однаково ефективними керівниками:
- 72 відсотки опитаних віком від 18 до 34 років;
- 74 відсотки опитаних віком від 25 до 54 років;
- 76 відсотків опитаних віком від 55 до 65 років.
Найбільш яскрава різниця спостерігається у Франції, Великобританії та Німеччині: молоді люди в цих країнах рідше вірять у гендерну рівність. Так, з твердженням "мені буде дуже комфортно, якщо посаду голови уряду обійматиме жінка" погодилися:
- 69 відсотків британців;
- 64 відсотки канадців;
- 62 відсотки американців;
- 46 відсотків італійців;
- 45 відсотків французів;
- 41 відсоток німців;
- 38 відсотків японців.
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