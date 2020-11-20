Опитування компанії Kantar та фонду "Жінки-політичні лідери" (WPL) встановило, що молоді люди віком від 18 до 34 років сумніваються в здібностях жінок керувати компаніями частіше, ніж представники старших поколінь.

Жодна група в жодній країні не висловила повного задоволення від жінки, яка є головою уряду або керує великою компанією. Зазначають, що чоловіки частіше дотримувалися сексистських поглядів в будь-якому віці, пише Bloomberg.

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Цифри

За даними дослідження, в країнах Великої сімки обидві статі вважають однаково ефективними керівниками:

72 відсотки опитаних віком від 18 до 34 років;

74 відсотки опитаних віком від 25 до 54 років;

76 відсотків опитаних віком від 55 до 65 років.

Найбільш яскрава різниця спостерігається у Франції, Великобританії та Німеччині: молоді люди в цих країнах рідше вірять у гендерну рівність. Так, з твердженням "мені буде дуже комфортно, якщо посаду голови уряду обійматиме жінка" погодилися:

69 відсотків британців;

64 відсотки канадців;

62 відсотки американців;

46 відсотків італійців;

45 відсотків французів;

41 відсоток німців;

38 відсотків японців.

Автори дослідження зазначають, що розрив між поглядами чоловіків та жінок у віковій групі 18-34 роки загрожує посиленням напруженості та розриву в оплаті праці між чоловіками та жінками у майбутньому.