Ученые научились управлять молнией с помощью лазерного луча: почему это важно
Удары молний являются одним из основных факторов возникновения лесных возгораний, включая рекордные пожары, опустошившие Австралию, Калифорнию и другие регионы в 2020 году. Ученые из университетов Австралии и США представили технологию, которая позволяет управлять траекторией молнии с помощью лазерного луча.
Команда продемонстрировала концепцию в лаборатории, воссоздав штормовые условия, используя две заряженные параллельные пластины, разделенные небольшим воздушным зазором, пишет New Atlas.
Читайте также: Может положить конец пандемии: искусственный интеллект научили диагностировать COVID-19 по кашлю
Обычно электрические разряды прыгают между пластинами случайным образом, имитируя молнию, но с помощью некоторой умной физики исследователи смогли контролировать, куда перемещаются разряды.
Профессор Андрей Мирошниченко (слева) и доктор Владлен Шведов (справа) в лаборатории / Фото Lannon Harley/UNSW Canberra
Почему это впечатляет?
Отмечается, что направляя молнию с помощью лазерного луча с микрочастицами графена можно разрядить накопленную в грозовой туче энергию там, где она причинит как можно меньше вреда. Так, технология позволяет избежать человеческих жертв и лесных пожаров.
У нас есть невидимая нить, ручка, с помощью которой мы можем рисовать светом и контролировать электрический разряд с точностью до одной десятой ширины человеческого волоса,
– говорит профессор из Университета Нового Южного Уэльса и соавтор исследования Андрей Мирошниченко.
Ученые научились управлять траекторией молнии с помощью лазерного луча: смотрите видео
Поделиться новостью
-
На Днепропетровщине работники ДТЭК с помощью дрона обследовали почти 400 км электролиний31 октября , 20:20
-
Как бизнесу меняться быстрее клиента: 7 инсайтов украинских компаний и глобальных трендов18 ноября , 15:55
-
Прихоти гения: подчиненные Илона Маска откровенно рассказали о его характере15 ноября , 22:43