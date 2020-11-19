Удары молний являются одним из основных факторов возникновения лесных возгораний, включая рекордные пожары, опустошившие Австралию, Калифорнию и другие регионы в 2020 году. Ученые из университетов Австралии и США представили технологию, которая позволяет управлять траекторией молнии с помощью лазерного луча.

Команда продемонстрировала концепцию в лаборатории, воссоздав штормовые условия, используя две заряженные параллельные пластины, разделенные небольшим воздушным зазором, пишет New Atlas.

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Обычно электрические разряды прыгают между пластинами случайным образом, имитируя молнию, но с помощью некоторой умной физики исследователи смогли контролировать, куда перемещаются разряды.

Профессор Андрей Мирошниченко (слева) и доктор Владлен Шведов (справа) в лаборатории / Фото Lannon Harley/UNSW Canberra

Почему это впечатляет?

Отмечается, что направляя молнию с помощью лазерного луча с микрочастицами графена можно разрядить накопленную в грозовой туче энергию там, где она причинит как можно меньше вреда. Так, технология позволяет избежать человеческих жертв и лесных пожаров.

У нас есть невидимая нить, ручка, с помощью которой мы можем рисовать светом и контролировать электрический разряд с точностью до одной десятой ширины человеческого волоса,

– говорит профессор из Университета Нового Южного Уэльса и соавтор исследования Андрей Мирошниченко.

Ученые добавляют, что новейшая технология контроля электрического разряда может понадобиться и в медицине. Так, ее можно применять к оптическим скальпелям, которые предназначены для удаления опухолей, а также – использовать в неинвазивной медицине.

Ученые научились управлять траекторией молнии с помощью лазерного луча: смотрите видео