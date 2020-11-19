Удари блискавок є одним з основних чинників виникнення лісових загорянь, зокрема рекордних пожеж, які спустошили Австралію, Каліфорнію та інші регіони у 2020 році. Вчені з університетів Австралії та США представили технологію, яка дозволяє керувати траєкторією блискавки за допомогою лазерного променя.

Команда продемонструвала концепцію в лабораторії, відтворивши штормові умови, за допомогою двох заряджених паралельних пластин, розділених невеликим повітряним прорізом, пише New Atlas.

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Зазвичай електричні розряди стрибають між пластинами випадковим чином, імітуючи блискавку, але за допомогою деякої розумної фізики дослідники змогли контролювати, куди переміщуються розряди.

Професор Андрій Мірошниченко (зліва) і доктор Владлен Шведов (праворуч) в лабораторії / Фото Lannon Harley / UNSW Canberra

Чому це вражає?

Відзначається, що направляючи блискавку за допомогою лазерного променя з мікрочастинками графена можна розрядити накопичену в грозовій хмарі енергію там, де вона заподіє якомога менше шкоди. Так, технологія дозволяє уникнути людських жертв і лісових пожеж.

У нас є невидима нитка, ручка, за допомогою якої ми можемо малювати світлом і контролювати електричний розряд з точністю до однієї десятої ширини людської волосини,

– каже професор з Університету Нового Південного Уельсу і співавтор дослідження Андрій Мірошниченко.

Вчені додають, що новітня технологія контролю електричного розряду може знадобитися і в медицині. Так, її можна застосовувати до оптичних скальпелів, які призначені для видалення пухлин, а також – використовувати у неінвазивній медицині.

Вчені навчилися керувати траєкторією блискавки за допомогою лазерного променя: дивіться відео