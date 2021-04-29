Бизнесмен поделился своими мыслями относительно распределения вакцин, инвестиций в здравоохранение и подготовки к следующей пандемии.

К теме Что дальше: Билл Гейтс объяснил, как избежать климатической катастрофы

Что сказал Билл Гейтс

Бесспорно, в области глобального здравоохранения наблюдается значительный разрыв в сроках попадания вакцины к богатым и бедным странам. Так, первые получили приоритет. Миллиардер надеется, что уже этим летом США и Великобритания смогут достичь высокого уровня вакцинации. Это позволит поставлять больше вакцин по всему миру в этом году и до конца 2022 года.

То, что сейчас мы делаем прививку 30-летним в Великобритании и США, а 60-летние жители Бразилии и Южной Африки не получили вакцину – это не честно, но в течение трех или четырех месяцев распределение вакцин нормализуется и они будут поступать во все страны, в которых уровень эпидемии критический,

– подчеркнул Гейтс.

По мнению предпринимателя, пока вопрос о том, насколько широко будет применяться вакцина Johnson&Johnson, распространение которой было частично приостановлено, но восстановлено, остается открытым.

Гейтс также выразил обеспокоенность противоречивым шагом по сокращению бюджета внешней помощи Великобритании с 0,7 процента валового национального дохода до 0,5 процента. Он заявил, что "чем быстрее его восстановят – тем лучше" из-за его "критической важности" в борьбе с такими заболеваниями как полиомиелит.

Подготовка к будущему

Также предприниматель отметил необходимость быть готовым к неизбежным угрозам в будущем.

"Люди не вкладывали достаточно средств в этот риск... поэтому, надеюсь, мы помним, что нам нужно инвестировать и быть готовыми к следующей пандемии. Мне очень приятно, что Великобритания думает как о том, чтобы закончить текущую пандемию, так и о том, что будет дальше. Это настоящий приоритет", – подытожил предприниматель.

Ранее Билл Гейтс отмечал, что подготовка к следующей пандемии должна быть комплексной. Более того, миллиардер уверен: чтобы спасти мир от массовых смертей, которые повлекла пандемия COVID-19, к возможной опасности необходимо относиться так же серьезно, как мы относимся к угрозе войны.