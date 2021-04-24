Такое мнение он высказал во время своего выступления на климатическом саммите. В виртуальном мероприятии приняли участие лидеры 40 стран мира.

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Климатические изменения – это крайне сложная тема. Применение уже имеющихся на сегодня технологий не позволит достичь наших амбициозных целей,

– отметил Гейтс.

Он отметил, что альтернативные "зеленые" источники энергии являются более дорогими, чем традиционные. Именно поэтому они не являются популярными в мире настолько, как бы этого хотелось.

Как не допустить катастрофических последствий

В то же время миллиардер убежден, что возможно создать безопасные для климата источники энергии, которые будут стоить немного и будут доступными.

Чтобы воплотить это в реальность, нужно инвестировать в создание и развитие технологий и инноваций, например – для транспортировки "чистой" энергетики, считает Гейтс.

Он отметил, что человечество может избежать климатической катастрофы и решить проблему глобального потепления. Однако для этого следует объединить усилия.

Для этого основатель Microsoft и его партнеры уже работают над новой программой, которую называют катализатором энергетического прорыва.

Что делает Гейтс для борьбы с глобальным потеплением

Свой вклад в борьбу с изменениями климата может сделать каждый. Именно поэтому Гейтс решил частично изменить свои повседневные привычки, чтобы сократить выбросы углерода в атмосферу. Он:

ездит на электрических автомобилях;

установил у себя дома солнечные батареи;

старается чаще есть искусственное мясо вместо обычного;

покупает экологически чистое авиационное топливо и вообще стал меньше летать.

Обратите внимание! Гейтс финансирует различные проекты, направленные на борьбу с изменением климата. В течение 2021 – 2026 годов он планирует инвестировать в них 2 миллиарда долларов.