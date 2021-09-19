Это потому, что исследователи из Университета Джорджии разработали новую технологию окрашивания джинсов, которая является более благосклонной к нашей планете. Она предусматривает использование меньшего количества воды и устраняет токсичные химикаты.

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В дополнение к вышеперечисленным преимуществам новая технология окрашивания может предложить более широкую гамму оттенков, чем традиционные методы.

Старая технология содержит химикаты

В традиционном методе окрашивания джинсовой ткани используют синтетический пигмент индиго.

Поскольку он не растворяется в воде, то его разводят токсичными веществами , такими как гидросульфит натрия.

, такими как гидросульфит натрия. Впоследствии этот химикат попадает в окружающую среду вместе с водой, в которой многократно полоскают джинсы.

По данным университета, для того, чтобы джинсовая ткань стала достаточно синей, фабрики могут тратить на одну пару от 50 до 100 литров воды.

В общем джинсовая промышленность использует в год более 45 000 тонн синтетического индиго, а также более 84 000 тонн гидросульфита натрия и 53 000 тонн щелочи.

Заменили химикат на природные компоненты

Профессор Сергей Минько и докторант Смрити Рай разработали альтернативный процесс, в котором частицы индиго смешиваются с целлюлозными нановолокнами, полученным из древесной целлюлозы, естественным сахаром, известным как хитозан, который можно получить из отходов морепродуктов, и водой. Хотя в своем эксперименте ученые использовали только естественное индиго, они утверждают, что подойдет также и синтетическое.

Когда полученный гидрогель наносят на необработанную джинсовую ткань, волокна наноцеллюлозы образуют сетчатое покрытие, которое инкапсулирует доли индиго, прикрепляя их к волокнам материи. Со своей стороны хитозан усиливает прилипание к поверхности, а также улучшает фиксацию цвета.

Трафаретная печать с натуральным индиго: смотрите видео UGA

Новый метод, говорят ученые, является более эффективным, ведь требует гораздо меньше воды и времени на закрепление красителя. При этом окрашенная ткань имеет примерно такую же толщину, вес и гибкость, как и та, что обработана традиционным способом.

"Джинсовая ткань и производство джинсов – это большой рынок, поэтому даже небольшие изменения в отрасли могут оказать огромное влияние",

– говорит Минько.

Он добавляет, что новую технологию еще нужно коммерциализировать, чтобы ввести ее в массовое производство джинсовой одежды.

Новый метод окраски может обеспечить более широкую гамму цветов, чем традиционный способ / Фото UGA

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