Предприниматель Марк Кубан создал уникальную онлайн-галерею для NFT. Платформа позволит пользователям демонстрировать и коллекционировать свое цифровое искусство в одном месте.

"Ленивый способ продемонстрировать ваши NFT", – говорится в лозунге сайта. По мнению Кьюбана, людям интересно, что собирают другие люди.

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О платформе

Новый проект, получивший название Lazy.com, является онлайн-галереей произведений искусства в форме незаменимых токенов (NFT). Пользователи могут не только создать собственную коллекцию на платформе, но и поделиться ею в соцсетях. За первые дни существования вебсайт посетили десятки тысяч пользователей. "Люди покупали NFT, они их создавали, им нужен ленивый способ демонстрировать их", – убежден предприниматель.

Марк Кьюбан – страстный поклонник NFT. Он хотел найти простой способ показать свою коллекцию, а также разместить ссылку в своих социальных сетях, в электронном письме и любом месте, где можно вставить URL-адрес.

Процедура присоединения к платформе довольно проста. Пользователю необходимо:

зарегистрироваться с помощью электронной почты;

добавить свой кошелек MetaMask;

получить уникальный URL-адрес для коллекции NFT.

Важно! Платформа не показывает адреса кошельков пользователей.

Что такое NFT

NFT (Non-fungible token, невзаимозаменяемый токен) – современная технология, что основана на смартконтрактах блокчейна Ethereum. Она закрепляет за лицом право собственности на определенный цифровой товар. Такой токен является уникальным по своим характеристикам, его невозможно заменить никаким другим. Это "последний крик" на рынке криптовалюты и блокчейна.

Аналитики отмечают, что за последние несколько месяцев рынок уникальных токенов чрезвычайно возрос. "Рынок NFT горит. Интересно посмотреть, что будет дальше с конкуренцией за ум и доллары", – подытожил миллиардер.