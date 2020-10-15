Президент компании Louis Vuitton Moët Hennessy (LVMH) миллиардер Бернар Арно направил пять миллионов евро в Институт Пастера в Лилле на исследования молекулы против вируса SARS-Cov-2.

Отмечают, что исследователям из Института Пастера в Лилле, которые в течение шести месяцев ищут вакцину против коронавируса, удалось обнаружить молекулу, которая очень эффективна против вируса SARS-Cov-2.Об этом рассказали на официальном сайте Института.

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Для продолжения работы над разработкой вакцины исследователи готовятся к запуску масштабного клинического испытания. Оно направлено на проверку эффективности молекулы для противодействия COVID-19.

Отметим, что в этом году из-за влияния мировой пандемии COVID-19 французский бизнесмен Бернар Арно потерял больше, чем другие предприниматели и богатейшие люди мира – около 30 млрд долларов.

Что нужно знать о Бернаре Арно?