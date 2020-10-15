Мільярдер Бернар Арно пожертвував 5 млн євро для дослідження молекули проти COVID-19
Президент компанії Louis Vuitton Moët Hennessy (LVMH) мільярдер Бернар Арно направив п'ять мільйонів євро до Інституту Пастера в Ліллі на дослідження молекули проти вірусу SARS-Cov-2.
Зазначають, що дослідникам з Інституту Пастера в Ліллі, які протягом шести місяців шукають вакцину проти коронавірусу, вдалося виявити молекулу, яка надзвичайно ефективна проти вірусу SARS-Cov-2. Про це розповіли на офіційному сайті Інституту.
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Для продовження роботи над розробкою вакцини дослідники готуються до запуску масштабного клінічного випробування. Воно спрямоване на перевірку ефективності молекули для протидії COVID-19.
Що потрібно знати про Бернара Арно?
- Бернар Арно – французький підприємець, володіє контрольним пакетом транснаціональної компанії LVMH Moët Hennessy — Louis Vuitton S.A., до якої входять бренди: Christian Dior, Louis Vuitton, Givenchy, Guerlain, Moët & Chandon, Hennessy, Chaumet та інші. Штаб-квартира розташована в Парижі.
- У 2018 році став найбагатшою людиною Європи за версією журналу Forbes.
- 16 квітня 2019 року родина французького бізнесмена-мільярдера Бернара Арно і LVMH Group виділили 200 млн євро на відновлення постраждалого від пожежі Нотр-Дам де Парі.
- Командор ордену Почесного легіону.
- За версією журналу Forbes статок Бернара Арно на 2019 рік оцінюється у 76 млрд доларів.
- Наразі Арно має статок у розмірі 107 млрд доларів та займає 2-е місце в світі за величиною особистого капіталу.