Президент компанії Louis Vuitton Moët Hennessy (LVMH) мільярдер Бернар Арно направив п'ять мільйонів євро до Інституту Пастера в Ліллі на дослідження молекули проти вірусу SARS-Cov-2.

Зазначають, що дослідникам з Інституту Пастера в Ліллі, які протягом шести місяців шукають вакцину проти коронавірусу, вдалося виявити молекулу, яка надзвичайно ефективна проти вірусу SARS-Cov-2. Про це розповіли на офіційному сайті Інституту.

Читайте також: 5 інновацій, що здійснили революцію у галузі медицини та охорони здоров'я

Для продовження роботи над розробкою вакцини дослідники готуються до запуску масштабного клінічного випробування. Воно спрямоване на перевірку ефективності молекули для протидії COVID-19.

Відзначимо, що цьогоріч через вплив світової пандемії COVID-19 французький бізнесмен Бернар Арно втратив більше, аніж інші підприємці та найбагатші люди світу – близько 30 млрд доларів.

Що потрібно знати про Бернара Арно?