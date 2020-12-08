В Южной Корее тестируют новую систему распознавания лица на основе искусственного интеллекта. Ею оборудуют несколько государственных зданий в городе Сежонг.

Новая система контроля доступа также будет использовать технологию быстрого реагирования (QR), об этом сообщает Yonhap.

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В Министерстве внутренних дел и безопасности страны объяснили – это нужно для повышения безопасности государственных учреждений и улучшения комфорта их посетителей.

Справка. Ранее чиновниками приходилось предъявлять свое удостоверение охраннику при входе, после этого им выдавали пропуска. Новая система позволит вход только после сканирования лица.

Новая технология позволит предотвратить распространение инфекционных заболеваний, ведь минимизирует количество контактов. Кроме этого, сможет обеспечить и другие услуги – например, измерения температуры.

Технология QR

Системой QR сначала воспользуются посетители сада на крыше в правительственном комплексе. Им не нужно будет предъявлять документы, чтобы получить пропуск, если они заранее загрузят QR-код на телефон.

Интересно! Если эксперимент в этом южнокорейском городе будет успешным, впоследствии новую систему могут ввести и в других городах, в частности в столице – Сеуле.