Вход – только после сканирования лица: в Южной Кореи тестируют новую систему
В Южной Корее тестируют новую систему распознавания лица на основе искусственного интеллекта. Ею оборудуют несколько государственных зданий в городе Сежонг.
Новая система контроля доступа также будет использовать технологию быстрого реагирования (QR), об этом сообщает Yonhap.
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В Министерстве внутренних дел и безопасности страны объяснили – это нужно для повышения безопасности государственных учреждений и улучшения комфорта их посетителей.
Новая технология позволит предотвратить распространение инфекционных заболеваний, ведь минимизирует количество контактов. Кроме этого, сможет обеспечить и другие услуги – например, измерения температуры.
Технология QR
Системой QR сначала воспользуются посетители сада на крыше в правительственном комплексе. Им не нужно будет предъявлять документы, чтобы получить пропуск, если они заранее загрузят QR-код на телефон.
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