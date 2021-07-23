Планы могут стать реальностью, если этому будут способствовать рыночные условия. Заметим, что в первом полугодии 2021 от общего объема продаж 10,3% были электрокарами.

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Mercedes-Benz хочет в 2022 году представить електрокары во всех сегментах, в которых работает компания. В том же году запустят производство 8 моделей электромобилей на 7 предприятиях в 3 странах.

Компания хочет, чтобы с 2025 все новые модели авто работали только на электрических двигателях. Клиентам предложат альтернативу любой старой модели.

Обратите внимание! Mercedes-Benz стремится ускорить разработки электрических авто. На это в период с 2022 по 2030 годы направят более 40 млрд евро инвестиций.

Что говорят в Mercedes-Benz

Сначала компания заявляла, что к 2025 году на электрокаре и гибридные авто придется 25% ее продаж. Однако впоследствии ожидаемый показатель решили увеличить до 50%.

Переход на электрокары набирает обороты. Особенно, когда говорится о сегменте люксовых авто, к которому принадлежит Mercedes-Benz,

– подчеркнул Ола Каллениус, глава компании.

Он утверждает, что переломный момент уже приближается. Именно поэтому стоит готовиться к тому, что рынки сосредоточатся исключительно на электрокарах уже к концу 2030-х.