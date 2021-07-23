Плани можуть стати реальністю, якщо цьому сприятимуть ринкові умови. У першому півріччі 2021 року продали 10,3% електрокарів від загального обсягу продажів.

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Mercedes-Benz хоче у 2022 році представити електрокари у всіх сегментах, в яких працює компанія. У тому ж році запустять виробництво 8 моделей електромобілів на 7 підприємствах у 3 країнах.

Компанія прагне, щоб з 2025 року усі нові моделі авто працювали лише на електричних двигунах. Клієнтам запропонують альтернативу будь-якій старій моделі.

Зверніть увагу! Mercedes-Benz прагне прискорити розробки електричних авто. На у період з 2022 по 2030 роки спрямують понад 40 мільярдів євро інвестицій.

Що кажуть у Mercedes-Benz

Спочатку компанія заявляла, що до 2025 року на електрокари й гібридні авто припадатиме 25% її продажів. Проте згодом очікуваний показник вирішили збільшити до 50% ().

Перехід на електрокари набирає обертів. Особливо, коли мовиться про сегмент люксових авто, до якого належить Mercedes-Benz,

– підкреслив Ола Калленіус, глава компанії.

Він стверджує, що переломний момент вже наближається. Саме тому варто готуватися до того, що ринки зосередяться виключно на електрокарах вже до кінця 2030-х.