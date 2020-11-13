Компания Akvelon представила приложение, которое может устранить барьеры между домашними животными и их хозяевами. Топ-менеджер Хавьер Санчес придумал, как переводить с "языка котов" на человеческий.

Ранее Санчес в течение примерно 6 месяцев работал в компании Amazon в команде разработчиков Alexa, сообщает GeekWire.

Интересно Швед научил птиц менять мусор на еду: как работает умная кормушка – видео

По мнению разработчика, связь между людьми и их четвероногими друзьями стала особенно важной во время пандемии COVID-19. Поэтому он решил создать голосовой помощник для общения людей с котами.

Это может помочь людям наладить связь со своими кошками. Особенно, если у них нет возможности поддерживать постоянный контакт с другими людьми,

– отметил Санчес.

В Akvelon не собирались создавать приложение, чтобы удовлетворить спрос клиентов или рынка или просто зарабатывать деньги. Санчес подчеркнул, что его разработка просто вписывается в культуру компании, которая поощряет творчество и изучает новые пути.



Хавьер Санчес вместе со своим котом / Фото из личного архива разработчика

Как работает приложение MeowTalk

Используя обработку данных и машинное обучение, MeowTalk слушает звуки, которые издает кошка. После этого – предлагает "перевод" на человеческий язык, который варьируется от "покорми меня" до "выпускай меня на улицу" или "меня что-то болит".

Санчес объяснил: несмотря на то, что у котов нет "единого языка", каждый может развивать свой собственный "словарный запас". Поэтому пользователь может фактически научить приложение понимать конкретную животное.



Захват экрана из программы MeowTalk / Скриншоты

Пользователи могут создавать профили для кошек и закреплять ярлыки по конкретным звуками, когда им кажется, что они знают, о чем просит домашний любимец.

Приложение изучит новое слово и сделает точные прогнозы для этого слова в следующий раз, когда его услышит. Заметим, что MeowTalk доступен на iOS и Android.

Интересно! В Akvelon также работают над созданием умного ошейника. Он, в частности, анализировать мяуканье и воспроизводить голос человека, когда и переводить услышанное.



Если кот будет находиться вне дома и его нужно будет пустить внутрь, мяуканье активизирует устройство – оно пришлет сообщение человеку.