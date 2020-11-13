Компанія Akvelon представила додаток, який може усунути бар'єри між домашніми тваринами та їхніми господарями. Топ-менеджер Хав'єр Санчес придумав, як перекладати з "мови котів" на людську.

Раніше Санчес протягом приблизно 6 місяців працював у компанії Amazon в команді розробників Alexa, повідомляє GeekWire.

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На думку розробника, зв'язок між людьми та їхніми чотирилапими друзями став особливо важливим під час пандемії COVID-19. Тож він вирішив створити голосовий помічник для спілкування людей з котами.

Це може допомогти людям налагодити зв'язок зі своїми кішками. Особливо, якщо у них немає можливості підтримувати постійний контакт з іншими людьми,

– наголосив Санчес.

У Akvelon не мали наміру створювати додаток, аби задовольнити попит клієнтів чи ринку або просто заробляти гроші. Санчес підкреслив, що його розробка просто вписується в культуру компанії, яка заохочує творчість та вивчає нові шляхи.



Хав'єр Санчес разом зі своїм котом / Фото з особистого архіву розробника

Як працює MeowTalk

Використовуючи обробку даних та машинне навчання, MeowTalk слухає звуки, які видає кішка. Після цього – пропонує "переклад" на людську мову, який варіюється від "погодуй мене" до "випускай мене на вулицю" чи "мене щось болить".

Санчес пояснив: попри те, що у котів немає "єдиної мови", кожен може розвивати свій власний "словниковий запас". Тож користувач може фактично навчити застосунок розуміти конкретну тварину.



Захоплення екрану з програми MeowTalk / Скриншоти

Користувачі можуть створювати профілі для котів та закріплювати ярлики за конкретними звуками, коли їм здається, що вони знають, про що просить домашній улюбленець.

Додаток вивчить нове слово та зробить точні прогнози для цього слова наступного разу, коли його почує. Зауважимо, що MeowTalk доступний на iOS та Android.

Цікаво! В Akvelon також працюють над створенням розумного нашийника. Він, зокрема, аналізуватиме нявкання та відтворюватиме голос людини, коли та перекладатиме почуте.



Якщо кіт перебуватиме за межами дому і його потрібно буде впустити всередину, нявкання активізує пристрій – він надішле повідомлення людині.