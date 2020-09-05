Менеджер по инновациям: профессия будущего
Корпоративные инновации уже давно перестали ассоциироваться исключительно с высокотехнологичными компаниями. Мировая пандемия и государственные программы развития инновационной экономики стали прекрасным бэкграундом для подъема новаторов – сегодня их время.
Именно сейчас компаниям нужны профессионалы, которые хорошо разбираются в инновационных трендах, способны найти новую, эффективную идею для бизнеса и успешно воплотить ее в жизнь, рассказывает vc.ru.
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До недавнего времени специалисты по инновациям были востребованы прежде всего в высокотехнологичных компаниях. Сегодня же, разработчики новых идей и продуктов необходимы в государственных учреждениях, банках, девелопменте, ритейле и других.
Менеджер по инновациямЧеловек, который способен реализовать любую идею, практически осуществить и превратить в жизнеспособный продукт, который можно продать.
Направления деятельности менеджера по инновациям:
- разработка новых товаров и услуг, вывод новых продуктов на рынок
- внедрение оптимизационных процессов в работу предприятий
Иными словами, первые занимаются поиском инновационных продуктов (например: робот-пылесос), а вторые – маркетинговыми и рекламными схемами, которые призваны повышать эффективность работы предприятия и способны выводить на новый уровень прибыли.
Менеджер по инновациям выбирает направление для инновационного развития компании, руководит научно-исследовательским и опытно-конструкторским процессом, внедряет новую разработку в имеющиеся бизнес-процессы или создает новые.
Что для этого нужно?
- хорошо знать отрасль и все процессы, которые происходят на разных этапах внедрения новшества
- уметь оценивать бизнес в целом, с высоты и под различными углами
- иметь навыки планирования
- уметь вести переговоры с инвесторами
- уметь убеждать клиентов
- уметь брать ответственность
- уметь мыслить практически, чтобы инновации были реальными и позитивными
- быть готовым к любому результату
Как стать менеджером по инновациям?
Прежде всего, необходимо базовое техническое высшее образование. К тому же, сегодня в некоторых высших учебных заведениях открылись направления "инноватика", "аддитивные технологии" и "цифровые инновации в управлении предприятием". Если первое образование не связано с инновациями, не помешает получить дополнительное образование по специальности "инновационный менеджмент" или "управление".