Корпоративные инновации уже давно перестали ассоциироваться исключительно с высокотехнологичными компаниями. Мировая пандемия и государственные программы развития инновационной экономики стали прекрасным бэкграундом для подъема новаторов – сегодня их время.

Именно сейчас компаниям нужны профессионалы, которые хорошо разбираются в инновационных трендах, способны найти новую, эффективную идею для бизнеса и успешно воплотить ее в жизнь, рассказывает vc.ru.

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До недавнего времени специалисты по инновациям были востребованы прежде всего в высокотехнологичных компаниях. Сегодня же, разработчики новых идей и продуктов необходимы в государственных учреждениях, банках, девелопменте, ритейле и других.

Футурологи составили список профессий, актуальных ближайшие 50 лет, в котором есть довольно необычные направления. Например: тайм-брокер, инженер по 3D-печати еды, создатель частей тела и органов, проектировщик внеземных поселений, специалист по возрождению вымерших видов, строитель подводных городов и менеджер по отсроченной старости.

Менеджер по инновациям Человек, который способен реализовать любую идею, практически осуществить и превратить в жизнеспособный продукт, который можно продать.

Направления деятельности менеджера по инновациям:

разработка новых товаров и услуг, вывод новых продуктов на рынок внедрение оптимизационных процессов в работу предприятий

Иными словами, первые занимаются поиском инновационных продуктов (например: робот-пылесос), а вторые – маркетинговыми и рекламными схемами, которые призваны повышать эффективность работы предприятия и способны выводить на новый уровень прибыли.

Менеджер по инновациям выбирает направление для инновационного развития компании, руководит научно-исследовательским и опытно-конструкторским процессом, внедряет новую разработку в имеющиеся бизнес-процессы или создает новые.

Что для этого нужно?

хорошо знать отрасль и все процессы, которые происходят на разных этапах внедрения новшества

уметь оценивать бизнес в целом, с высоты и под различными углами

иметь навыки планирования

уметь вести переговоры с инвесторами

уметь убеждать клиентов

уметь брать ответственность

уметь мыслить практически, чтобы инновации были реальными и позитивными

быть готовым к любому результату

Как стать менеджером по инновациям?

Прежде всего, необходимо базовое техническое высшее образование. К тому же, сегодня в некоторых высших учебных заведениях открылись направления "инноватика", "аддитивные технологии" и "цифровые инновации в управлении предприятием". Если первое образование не связано с инновациями, не помешает получить дополнительное образование по специальности "инновационный менеджмент" или "управление".