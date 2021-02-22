Мексиканская компания Biofase превращает остатки косточек авокадо на материал, который разлагается биологически. Из него изготавливают столовые приборы и соломинки для напитков.

Представители компании утверждают, что их продукция из биопластика имеет меньший углеродный след, чем любой другой такой же материал – даже бумага

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По информации Mexico Daily News, для изготовления биоразлагаемой посуды в день на производстве Biofase перерабатывают до 15 тонн косточек авокадо.

Интересно! В 2020 году американцы, например, съели более 6 миллиардов авокадо, оставив после себя тонны несъедобных косточек, которые превратились в пищевые отходы.

Стоит также заметить, что Мексика является крупнейшим в мире производителем авокадо. Доля этой страны в мировой торговле растением достигает до 45%.

Как изготавливают биопластик из косточек авокадо: смотрите видео Business Insider​

На официальном сайте Biofase подчеркивают, что посуда компании – полностью биоразлагаемая. Этот процесс в среднем длится 240 дней. В то же время традиционный пластик разлагается до 100 лет.

Что известно о компании Biofase

Ее в 2013 году основал мексиканский инженер-биохимик Скотт Мунгия.

Он изучал свойства манго и авокадо, чтобы получить из них биополимер.



Экологические изделия из косточек авокадо / Фото Biofase

После успешных испытаний исследователь запатентовал процесс.

Тогда же создал компанию и открыл завод по производству сырья в Морелии, в штате Мичоакан.

Основным источником дохода в регионе, в частности, является именно выращивание авокадо.

Справка. Сейчас Biofase является единственным производителем биополимеров в Мексике, а в Латинской Америке – основным. Продукцию компании заказывают в 11 странах по всему миру.