Мексиканцы делают ложки, вилки и соломинки из косточек авокадо: фото, видео
Мексиканская компания Biofase превращает остатки косточек авокадо на материал, который разлагается биологически. Из него изготавливают столовые приборы и соломинки для напитков.
Источник:Business Insider
Представители компании утверждают, что их продукция из биопластика имеет меньший углеродный след, чем любой другой такой же материал – даже бумага
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По информации Mexico Daily News, для изготовления биоразлагаемой посуды в день на производстве Biofase перерабатывают до 15 тонн косточек авокадо.
Стоит также заметить, что Мексика является крупнейшим в мире производителем авокадо. Доля этой страны в мировой торговле растением достигает до 45%.
Как изготавливают биопластик из косточек авокадо: смотрите видео Business Insider
На официальном сайте Biofase подчеркивают, что посуда компании – полностью биоразлагаемая. Этот процесс в среднем длится 240 дней. В то же время традиционный пластик разлагается до 100 лет.
Что известно о компании Biofase
- Ее в 2013 году основал мексиканский инженер-биохимик Скотт Мунгия.
- Он изучал свойства манго и авокадо, чтобы получить из них биополимер.
Экологические изделия из косточек авокадо / Фото Biofase
- После успешных испытаний исследователь запатентовал процесс.
- Тогда же создал компанию и открыл завод по производству сырья в Морелии, в штате Мичоакан.
- Основным источником дохода в регионе, в частности, является именно выращивание авокадо.
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