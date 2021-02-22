Мексиканці роблять ложки, вилки та соломинки з кісточок авокадо: фото, відео
Мексиканська компанія Biofase перетворює залишки кісточок авокадо на матеріал, який розкладається біологічно. З нього виготовляють столові прибори та соломинки для напоїв.
Джерело:Business Insider
Представники компанії стверджують, що їхня продукція з біопластику має менший вуглецевий слід, ніж будь-який інший такий же матеріал – навіть папір.
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За інформацією Mexico Daily News, для виготовлення біорозкладного посуду у день на виробництві Biofase перероблюють до 15 тонн кісточок авокадо.
Варто також зауважити, що Мексика є найбільшим у світі виробником авокадо. Частка цієї країни у світовій торгівлі рослиною сягає аж 45%.
Як виготовляють біопластик з кісточок авокадо: дивіться відео Business Insider
На офіційному сайті Biofase підкреслюють, що посуд компанії – повністю біорозкладний. Цей процес у середньому триває 240 днів. Водночас традиційний пластик розкладається до 100 років.
Що відомо про компанію Biofase
- Її у 2013 році заснував мексиканський інженер-біохімік Скотт Мунгія.
- Чоловік вивчав властивості манго й авокадо, аби отримати з них біополімер.
Екологічні вироби з кісточок авокадо / Фото Biofase
- Після успішних випробувань дослідник запатентував процес.
- Тоді ж створив компанію та відкрив завод з виробництва сировини у Морелії, в штаті Мічоакан.
- Основним джерелом доходу у цьому регіоні, зокрема, є саме вирощування авокадо.
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