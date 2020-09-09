Восемь демонстрационных концепций инновационных решений, разработанных для Программы ускорителя IBC, касающиеся сложных деловых и технологических проблем, будут представлены 8-11 сентября в рамках цифровой онлайн-серии IBC.

Программа, возглавляемая IBC, призвана способствовать гибким инновациям. Поставщики контента, в том числе вещатели, студии, информационные агентства и контент-платформы, которых IBC назвала "чемпионами", определяют проблемы, на которые следует обратить внимание. Проектные группы – "участники" – изучают вызовы и ускоряют разработку решений, отмечает IBC.

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Конечная цель программы "Ускоритель" заключается в обеспечении среды, поддерживающей инновации в каждом секторе, которая способствует поиску решений проблем, которые любая организация не может легко решить самостоятельно, – отметил руководитель программы "Ускоритель" в IBC Марк Смит.

Выставка IBC Крупнейший в Европе ежегодный телерадиовещательный форум, на который съезжаются мировые специалисты в данной отрасли. Помимо выставки, в рамках IBC проходят конференции и семинары, на которых выступают руководители разных компаний. Именно здесь определяются современные подходы к созданию, управлению и доставке как развлекательного, так и новостного контента.

Мероприятия IBC интересны всем специалистам телерадиовещания и электронных СМИ (производителям оборудования, представителям профессиональных технических ассоциаций, контент-провайдерам, дикторам и другим профессионалам индустрии).

Восемь проектов включают:

дистанционное производство 5G: BBC, Al Jazeera, BT Sport, EBU, ITV, Olympic Broadcast Services, SVT, TV2, ViacomCBS;

BBC, Al Jazeera, BT Sport, EBU, ITV, Olympic Broadcast Services, SVT, TV2, ViacomCBS; телевизор, транслирующий сигнал через IP для обеспечения персонализации элементов телевизионных услуг на основе потоковых, облачных и веб-технологий: ITV (Lead), BBC, Unity Technologies, TV2 и Yle. Участники: Dazzl, Eluv.io, Grass Valley и Singular;

ITV (Lead), BBC, Unity Technologies, TV2 и Yle. Участники: Dazzl, Eluv.io, Grass Valley и Singular; создание видеоактивив для информационных агентств и вещателей с помощью искусственного интеллекта (Associated Press (ведущий), Al Jazeera и ETC (Центр развлекательных технологий Университета Южной Калифорнии), Limecraft, Metaliquid и Vidrovr;

(Associated Press (ведущий), Al Jazeera и ETC (Центр развлекательных технологий Университета Южной Калифорнии), Limecraft, Metaliquid и Vidrovr; повышение точности и эффективности выбора лучшего материала для производства новостей;

искусственный интеллект для модерации в режиме реального времени для контроля соблюдения нормативных требований и редакционных стандартов : Аssociated Press, Reuters, RTÉ и ETC, Metaliquid, TVU и TV Conal;

: Аssociated Press, Reuters, RTÉ и ETC, Metaliquid, TVU и TV Conal; автоматизация трехмерного архивирования компонентов VFX для фильмов, телевидения и игр : MovieLabs (Lead), Unity Technologies, Universal Studios, Paramount Studios и Sony Innovation Studios;

: MovieLabs (Lead), Unity Technologies, Universal Studios, Paramount Studios и Sony Innovation Studios; виртуальное и интерактивное шоу талантов с живой музыкой : MTV International / ViacomCBS Warner Music, Never.No и Grabyo;

: MTV International / ViacomCBS Warner Music, Never.No и Grabyo; централизированная потоковая передача 5G для виртуальной реальности на базе Лондона (LBVR): Telenet / Liberty Global (Lead) и Park Entertainment.

Решения будут представлены в прямом эфире во время сессий, которые демонстрируют, как решались проблемы.

Программа действительно вступила в свои права в эти сложные времена и стала основой для обслуживания и связи глобальных организаций, работающих удаленно и виртуально, – добавляет Смит.