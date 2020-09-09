Вісім демонстраційних концепцій інноваційних рішень, розроблених для Програми прискорювача IBC, що стосуються складних ділових та технологічних проблем, будуть представлені 8-11 вересня в рамках цифрової онлайн-серії IBC.

Програма, очолювана IBC, покликана сприяти гнучким інноваціям. Постачальники контенту, в тому числі мовники, студії, інформаційні агентства та контент-платформи, яких IBC назвала "чемпіонами", визначають проблеми, на які слід звернути увагу. Проєктні групи – "учасники" – вивчають виклики та прискорюють розробку рішень, зазначає IBC.

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Кінцева мета програми "Прискорювач" полягає у забезпеченні середовища, що підтримує інновації у кожному секторі, яка сприяє пошуку рішень проблем, які будь-яка організація не може легко вирішити самостійно, – відзначив керівник програми "Прискорювач" в IBC Марк Сміт.

Виставка IBC Найбільший в Європі щорічний форум телерадіомовлення, на який з'їжджаються світові фахівці в даній галузі. В рамках IBC проходять конференції та семінари, на яких виступають керівники різних компаній. Саме тут визначаються сучасні підходи до створення, управління і доставки як розважального, так і новинного контенту. Заходи IBC цікаві всім фахівцям телерадіомовлення і електронних ЗМІ (виробникам обладнання, представникам професійних технічних асоціацій, контент-провайдерам, дикторам і іншим професіоналам індустрії).

Вісім проєктів включають:

дистанційне виробництво 5G : BBC, Al Jazeera, BT Sport, EBU, ITV, Olympic Broadcast Services, SVT, TV2, ViacomCBS;

: BBC, Al Jazeera, BT Sport, EBU, ITV, Olympic Broadcast Services, SVT, TV2, ViacomCBS; телевізор, що транслює сигнал через IP, аби забезпечити персоналізацію елементів телевізійних послуг на основі потокових, хмарних та веб-технологій : ITV (Lead), BBC, Unity Technologies, TV2 та Yle. Учасники: Dazzl, Eluv.io, Grass Valley та Singular;

: ITV (Lead), BBC, Unity Technologies, TV2 та Yle. Учасники: Dazzl, Eluv.io, Grass Valley та Singular; створення відеоактивів для інформаційних агентств та мовників за допомогою штучного інтелекту (Associated Press (провідний), Al Jazeera та ETC (Центр розважальних технологій Університету Південної Каліфорнії), Limecraft, Metaliquid та Vidrovr;

(Associated Press (провідний), Al Jazeera та ETC (Центр розважальних технологій Університету Південної Каліфорнії), Limecraft, Metaliquid та Vidrovr; підвищення точності та ефективності вибору найкращого матеріалу для виробництва новин ;

; штучний інтелект для модерації в режимі реального часу задля контролю за дотриманням нормативних вимог та редакційних стандартів : Аssociated Press, Reuters, RTÉ та ETC, Metaliquid, TVU та TV Conal;

: Аssociated Press, Reuters, RTÉ та ETC, Metaliquid, TVU та TV Conal; автоматизація тривимірного архівування компонентів VFX для фільмів, телебачення та ігор : MovieLabs (Lead), Unity Technologies, Universal Studios, Paramount Studios та Sony Innovation Studios;

: MovieLabs (Lead), Unity Technologies, Universal Studios, Paramount Studios та Sony Innovation Studios; віртуальне та інтерактивне шоу талантів із живою музикою : MTV International / ViacomCBS Warner Music, Never.No та Grabyo;

: MTV International / ViacomCBS Warner Music, Never.No та Grabyo; централізоване потокове передавання 5G для віртуальної реальності на базі Лондона (LBVR): Telenet / Liberty Global (Lead) та Park Entertainment.

Рішення будуть представлені в прямому ефірі під час сесій, які демонструють, як вирішувались проблеми.

Програма справді вступила у свої права у ці складні часи і стала основою для обслуговування та зв’язку глобальних організацій, що працюють віддалено та віртуально, – додає Сміт.