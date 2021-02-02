McDonald's теперь готовит бургеры с растительным мясом: где можно приобрести
Корпорация McDonald's начала продавать бургеры McPlant с котлетой из растительного мяса. Ее разработали совместно с компанией Beyond Meat. Пока заказать новинку можно только в ресторанах сети в Дании и Швеции.
Источник: Bloomberg
Новые бургеры продают там в тестовом режиме. Если они будут пользоваться спросом среди потребителей, то появятся и в учреждениях McDonald's в других странах.
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В Швеции итоги эксперимента будут подведены после 15 марта, в Дании – после 12 апреля. Сейчас говорится о замене говядины, но впоследствии в McDonald's может появиться и альтернативная курятина.
Что входит в состав McPlant:
- котлеты с горохового и рисового белка;
- сыр;
- листья салата;
- помидоры;
- соленые огурцы;
- лук;
- майонез, горчица и кетчуп.
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