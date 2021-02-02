Корпорация McDonald's начала продавать бургеры McPlant с котлетой из растительного мяса. Ее разработали совместно с компанией Beyond Meat. Пока заказать новинку можно только в ресторанах сети в Дании и Швеции.

Источник: Bloomberg

Новые бургеры продают там в тестовом режиме. Если они будут пользоваться спросом среди потребителей, то появятся и в учреждениях McDonald's в других странах.

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В Швеции итоги эксперимента будут подведены после 15 марта, в Дании – после 12 апреля. Сейчас говорится о замене говядины, но впоследствии в McDonald's может появиться и альтернативная курятина.

Что входит в состав McPlant:

котлеты с горохового и рисового белка;

сыр;

листья салата;

помидоры;

соленые огурцы;

лук;

майонез, горчица и кетчуп.

Обратите внимание! Котлету из растительного мяса готовят на том же гриле, что и бургеры из говядины. Это может стать проблемой для тех, кто придерживается веганский диеты. Что говорят в McDonald's Скандинавия является ключевым рынком для альтернативного мяса на растительной основе. Поэтому компании, которые выпускают потребительские товары, обращают на это внимание. Гендиректор McDonald's Крис Кемпчински назвал растительную пищу "постоянной потребительской тенденцией". По его словам, компания будет "гибкой" относительно дальнейших продаж McPlant.

Справка. После того как McDonald's анонсировала новый продукт в странах Скандинавии, цена акций компании почти не изменилась. Зато акции Beyond Meat поднялись менее чем на 1%.