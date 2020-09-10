На кейс-конференции "Инновации, тренды и лучшие HR-решения 2020", которая состоится 1 октября в Киеве, будут представлены 40 актуальных кейсов от топовых украинских компаний. Вы узнаете о действенных HR-решениях, которые повысят эффективность вашего бизнеса.

Организатором кейс-конференции Премия HR-Украина 2020 "Инновации, тренды и лучшие HR-решения 2020" выступает job-портал grc.ua. Мероприятие состоится в режиме онлайн, рассказывает PБК-УКРАИНА. По теме: Будущее телерадиовещания 8 крутых инноваций в программе IBC Участники конференции: Credit Agricole Ukraine, УкрСиббанк, Национальный банк Украины, Альфа-Банк, ПУМБ, INTEGRITES;

1 + 1 media, StarLightMedia;

TEDIS Ukraine, Intellias, Genesis Parimatch Tech, SoftServe, DataArt, razom communications;

Золотой Век, Eldorado;

Мариупольский городской совет;

Bayadera Group, VARUS, Domino's Pizza EPAM, Сельпо;

ArcelorMittal, Kernel, Укрэнерго и другие. Программа кейс-конференции предполагает обсуждение в форме дискуссии и выступления ТОП-менеджеров компаний и экспертов по HR, которые поделятся собственным опытом. Вы узнаете всю актуальную информацию, касающуюся рынка труда в Украине. Какие темы будут обсуждать? Как сделать сотрудников компании довольными и счастливыми Повышение привлекательности отрасли и престижа рабочих профессий Как привлечь талантливую молодежь и помочь ей реализовать свой потенциал в Украине Трансформации корпоративной культуры для достижения бизнес-целей Автоматизация HR-процессов и наращивания digital-skills сотрудников Антикризисный HR в новых реалиях Создание современных систем обучения и развития персонала Well-being проекты Программы лидеров Построение бренда работодателя и HR-маркетинг в действии: Candidate experience & Employee experience Как создать условия волонтерского движения для развития талантов компании