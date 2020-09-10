В Киеве состоится масштабная HR-конференция: инновации, тренды и решения
На кейс-конференции "Инновации, тренды и лучшие HR-решения 2020", которая состоится 1 октября в Киеве, будут представлены 40 актуальных кейсов от топовых украинских компаний. Вы узнаете о действенных HR-решениях, которые повысят эффективность вашего бизнеса.
Организатором кейс-конференции Премия HR-Украина 2020 "Инновации, тренды и лучшие HR-решения 2020" выступает job-портал grc.ua. Мероприятие состоится в режиме онлайн, рассказывает PБК-УКРАИНА.
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Участники конференции:
- Credit Agricole Ukraine, УкрСиббанк, Национальный банк Украины, Альфа-Банк, ПУМБ, INTEGRITES;
- 1 + 1 media, StarLightMedia;
- TEDIS Ukraine, Intellias, Genesis Parimatch Tech, SoftServe, DataArt, razom communications;
- Золотой Век, Eldorado;
- Мариупольский городской совет;
- Bayadera Group, VARUS, Domino's Pizza EPAM, Сельпо;
- ArcelorMittal, Kernel, Укрэнерго и другие.
Какие темы будут обсуждать?
- Как сделать сотрудников компании довольными и счастливыми
- Повышение привлекательности отрасли и престижа рабочих профессий
- Как привлечь талантливую молодежь и помочь ей реализовать свой потенциал в Украине
- Трансформации корпоративной культуры для достижения бизнес-целей
- Автоматизация HR-процессов и наращивания digital-skills сотрудников
- Антикризисный HR в новых реалиях
- Создание современных систем обучения и развития персонала
- Well-being проекты
- Программы лидеров
- Построение бренда работодателя и HR-маркетинг в действии: Candidate experience & Employee experience
- Как создать условия волонтерского движения для развития талантов компании